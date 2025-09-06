به گزارش خبرگزاری مهر، حدود ۲۰ سال پس از ساختهشدن آخرین فیلم سینمایی درباره فرهنگ و سرزمین لرستان، «ناصر ناصرپور» مجوز ساخت اثری تازه با موضوع محیطزیست و حفاظت از جنگلهای بلوط زاگرس را از معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است، فیلمی که تحقق آن بدون پشتیبانی جدی مقامات ارشد استان و حمایت ویژه نهادهای متولی فرهنگ، منابع طبیعی و محیطزیست ممکن نخواهد بود.
درحالیکه لرستان طی سالهای اخیر با بحرانهای زیستمحیطی گستردهای همچون تخریب مراتع، خشکسالیهای پیدرپی و آتشسوزیهای متعدد جنگلی روبهرو بوده، مجوز ساخت فیلمی با موضوع «حفاظت از جنگلهای بلوط زاگرس» به «ناصر ناصرپور»، فیلمساز شناختهشده بومی لرستان اعطا شد.
«ناصرپور» دانشآموخته رشته سینما و دارای دکتری پژوهش هنر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است که پیشتر فیلمهایی با محوریت فرهنگ عامه، تاریخ و هویت مردم لرستان را نویسندگی و کارگردانی کرده است. او با حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد، موفقیتهایی چشمگیر داشته و جایزه بهترین کارگردانی جشنواره بینالمللی فیلم فجر را نیز در کارنامه خود دارد.
این فیلمساز و مدرس دانشگاه، این بار با دغدغهای جدی نسبت به بحران زیستمحیطی لرستان، قصد دارد فیلمی سینمایی در بستری عاشقانه و اجتماعی تولید کند که درونمایه اصلی آن هشدار نسبت به نابودی جنگلهای بلوط و ضرورت حفاظت از این سرمایههای ارزشمند طبیعی است.
کارشناسان معتقدند آتشسوزیهای سالهای اخیر، قطع بیرویه درختان و تغییرات اقلیمی، آینده جنگلهای بلوط زاگرس را بهشدت تهدید میکند و اگر اقداماتی جدی و ماندگار صورت نگیرد، این میراث طبیعی و فرهنگی در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت. به باور فعالان فرهنگی، برگزاری همایشها و سخنرانیها کافی نیست و تولید آثاری اثرگذار در حوزه سینما و هنر میتواند نقش تعیینکنندهای در فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی داشته باشد.
باوجود اهمیت این موضوع، «ناصرپور» تاکنون بدون حمایت مالی و نهادی پیگیر مراحل ساخت این اثر سینمایی بوده است. به گفته کارشناسان، این پروژه سینمایی نیازمند پشتوانهای جدی از سوی مقامات ارشد استان، مدیران حوزه فرهنگ و هنر، اداره کل منابع طبیعی و محیطزیست و همچنین دستگاههای اجرایی مرتبط است. بدون این حمایتها، تولید فیلمی در این سطح و با چنین موضوع مهمی با سرمایهگذاری شخصی فیلمساز بسیار مشکل خواهد بود.
ثبت جهانی دره خرمآباد مهر تأییدی بر غنای تاریخی و فرهنگی لرستان است، اما حفظ این جایگاه نیازمند اقداماتی فراتر از ثبت و عنوانهای نمادین است. اگر در برابر بحران محیطزیستی لرستان سکوت شود و از ظرفیت سینما و روایتهای ماندگار هنری بهره گرفته نشود، در آیندهای نهچندان دور نه از جنگلهای بلوط نشانی خواهد ماند و نه از فرهنگی که قرنها با این طبیعت درهمتنیده بوده است.
انتظار میرود مسئولان استان لرستان و دستگاههای مرتبط، با تأمین منابع مالی و فراهمکردن شرایط حمایتی، زمینه ساخت این فیلم را فراهم کنند تا اثری ماندگار و اثرگذار در حوزه فرهنگسازی حفاظت از محیطزیست تولید شود. فیلمی که میتواند صدای رسای مردم لرستان در دفاع از جنگلهای بلوط و زیستبوم زاگرس باشد و بار دیگر سینمای این دیار را پس از دو دهه در سطح ملی و جهانی مطرح کند.
