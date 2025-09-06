به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ مردم ایران و بخشهای گستردهای از آسیا و اقیانوسیه فرصت تماشای یک پدیده نجومی نادر را خواهند داشت. این پدیده خسوف کامل ماه که در زبان عامیانه به آن «ماه خونین» گفته میشود نام دارد، آیا خسوف کامل یا ماه خونین از اتفاقات شوم خبر میدهد؟
جواد حیدری در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خسوف کامل ماه که در زبان عامیانه به آن «ماه خونین» گفته میشود باعث شده است تا عدهای سودجو و فرصتطلب به دنبال ایجاد ترس و القا نحوست و شومی این روز باشند و بگویند: خطر بزرگ و ماه خونینی در انتظار است.
وی افزود: هر چند در گذشته، تاریک شدن ناگهانی ماه یا خورشید را نشانهی خشم یا قهر خدا میدانستند و هر اتفاق تلخی بعد از آن را به شومی خسوف یا کسوف ربط میدادند؛ اما امروزه با تعالیم بلند مکتب اهلبیت علیهمالسلام و پیشرفت علم میدانیم که این دو پدیده از زیباییهای جذاب طبیعت هستند و اتفاقات پس از آنها ربطی به خسوف و کسوف ندارد.
کارشناس کلام و عقاید مرکز ملّی پاسخگویی به سوالات دینی نمایندگی اصفهان گفت: با جستجو در روایات آلالله علیهمالسلام مانند صفحه ۱۳۰ جلد ۵۷ کتاب بحارالانوار، به این نکته رهنمون میشویم که ماهگرفتگی، خورشیدگرفتگی، زلزله و آنچه مانند آن است به خاطر پند گرفتن مردم و بیم دادن آنان است تا مردم از خداوند پروا کنند و از گناهان دست بردارند.
وی با بیان این که ماهگرفتگی از نشانههای الهی است و هنگام رخدادن آن، خواندن نماز آیات واجب است، گفت: با توکل بر خدای قادر و حکیم و دادن صدقه و قرائت آیات نورانی قرآنکریم، نگرانیها و ترسهای احتمالی را برطرف کنیم.
حیدری گفت: با جستجو در آیات و روایات آلالله علیهمالسلام هیچ دلیل معتبری برای شومی و نحسی زمان ماهگرفتگی یافت نشد و مطالبی که این روزها و در فضای مجازی در رابطه با وقوع مشکلات و جنگ و خونریزی پس از خسوف مطرح میشود هیچگونه ارزش عقلی، علمی و شرعی ندارد.
نظر شما