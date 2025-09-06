  1. استانها
مرغ منجمد تنظیم بازار در گناوه توزیع می‌شود

مرغ منجمد تنظیم بازار در گناوه توزیع می‌شود

گناوه - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: هفت تن مرغ منجمد تنظیم بازار (دولتی) اختصاص یافته به شهرستان با قیمت مصوب درشهر گناوه توزیع می‌شود.

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم، توزیع هفت تن مرغ منجمد تنظیم بازار در روز یکشنبه (۱۶ شهریور) از ساعت ۱۷ و ۳۰ توسط عاملان تعیین شده در شهر گناوه انجام خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازار ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: به منظور سهولت دسترسی شهروندان، ۶ عامل توزیع در نقاط مختلف شهر مستقر هستند و لیست آنها در اختیار عموم قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اضافه کرد: همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کم فروشی یا گران فروشی، به بازرسان این مدیریت اطلاع دهند.

