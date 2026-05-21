رفعتی: تولید مرغ در شهرستان گناوه بیش از نیاز روزانه مردم است

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای نظارت بر تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بازدیدی از کشتارگاه مرغ ضامن آهو در گناوه به همراه رئیس اداره دامپزشکی شهرستان گناوه انجام شد که در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، بخش های مختلف این کشتارگاه فعال در شهرستان بررسی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه اظهار کرد: تولید مرغ در گناوه بیش از نیاز روزانه مردم است و هیچ‌گونه دغدغه‌ای بابت تأمین گوشت مرغ و سایر اقلام روزمره وجود ندارد.

وی افزود: با وجود شرایط خاص کشور، فعالیت عادی و مستمر واحدهای تولیدی شهرستان ادامه دارد و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر نیازهای روزمره خود را تهیه کنند.

رفعتی در پایان از مردم خواست با اطمینان خاطر و بدون نگرانی نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.