نجات پرنده شکاری در بخش بوشکان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: بر اثر وزش شدید باد و طوفان همراه با بارش باران، این پرنده شکاری در استخر کشاورزی اطراف روستای طلحه که متعلق به آقای مهدی زاهدی است، سقوط کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: پس از گزارش سریع آقای محمد زاهدی، محیط‌بانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شده و با وجود شرایط بسیار سخت، پرنده را از استخر خارج کردند، خوشبختانه عملیات نجات با موفقیت انجام شد و این پرنده پس از تیمار، به‌زودی به دامان طبیعت بازخواهد گشت.

مهرداد نوروزی، مسئول پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی نیز ضمن قدردانی از اقدام به‌موقع همیاران محیط‌زیست و همراهی مردم منطقه در اطلاع‌رسانی چنین مواردی گفت: مشارکت و همکاری جامعه محلی نقش بسزایی در حفاظت از گونه‌های جانوری دارد و می‌تواند ضامن بقای حیات‌وحش ارزشمند استان بوشهر باشد.