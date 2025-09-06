  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

نجات پرنده شکاری در بخش بوشکان

نجات پرنده شکاری در بخش بوشکان

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: یک بهله پرنده شکاری توسط محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی بخش بوشکان از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این حادثه اظهار کرد: بر اثر وزش شدید باد و طوفان همراه با بارش باران، این پرنده شکاری در استخر کشاورزی اطراف روستای طلحه که متعلق به آقای مهدی زاهدی است، سقوط کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر افزود: پس از گزارش سریع آقای محمد زاهدی، محیط‌بانان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شده و با وجود شرایط بسیار سخت، پرنده را از استخر خارج کردند، خوشبختانه عملیات نجات با موفقیت انجام شد و این پرنده پس از تیمار، به‌زودی به دامان طبیعت بازخواهد گشت.

مهرداد نوروزی، مسئول پاسگاه محیط‌بانی شهید محمدی نیز ضمن قدردانی از اقدام به‌موقع همیاران محیط‌زیست و همراهی مردم منطقه در اطلاع‌رسانی چنین مواردی گفت: مشارکت و همکاری جامعه محلی نقش بسزایی در حفاظت از گونه‌های جانوری دارد و می‌تواند ضامن بقای حیات‌وحش ارزشمند استان بوشهر باشد.

کد خبر 6581464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها