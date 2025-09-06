  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

آغاز دوره‌های آموزشی ویژه گردان‌های بیت‌المقدس شهرداری تهران

آغاز دوره‌های آموزشی ویژه گردان‌های بیت‌المقدس شهرداری تهران

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از آغاز دوره‌های آموزشی ویژه گردان‌های بیت‌المقدس شهرداری تهران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت عملیات و مدیریت آموزش نظامی سازمان بسیج شهرداری تهران، دوره‌های آموزشی ویژه گردان‌های بیت‌المقدس شهرداری تهران برگزار می‌شود.

این دوره‌ها با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی، افزایش توان مهارتی و تقویت روحیه جهادی نیروهای بسیجی برنامه‌ریزی شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعضای گردان‌های بیت‌المقدس تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

محمد مهدی حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: اهمیت این دوره‌ها در ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای بسیجی نهفته است؛ چرا که آموزش تخصصی، توان پاسخگویی سریع و مؤثر در شرایط مختلف را برای آنان فراهم می‌کند و موجب افزایش انسجام و هماهنگی میان گردان‌ها می‌شود.

وی افزود: علاوه بر جنبه عملیاتی، این دوره‌ها نقش مهمی در تقویت روحیه جهادی و تعمیق مسئولیت‌پذیری اعضا دارد و باعث می‌شود نیروهای بسیجی بتوانند با انگیزه بیشتر در خدمت شهروندان و جامعه حاضر شوند.

حسن زاده در عین حال تصریح کرد: فرماندهان گردان‌ها و مسئولین عملیات حوزه‌های تابعه بسیج شهرداری تهران موظفند طبق سهمیه ابلاغی، نسبت به اعزام نیروها در تاریخ مقرر اقدام کنند. ما بر رعایت کامل سهمیه‌ها و زمان‌بندی دقیق اعزام نیروها تأکید ویژه داریم و امیدواریم این آموزش‌ها موجب ارتقای هرچه بیشتر توان عملیاتی گردان‌ها شود.

کد خبر 6581633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها