به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت عملیات و مدیریت آموزش نظامی سازمان بسیج شهرداری تهران، دورههای آموزشی ویژه گردانهای بیتالمقدس شهرداری تهران برگزار میشود.
این دورهها با هدف ارتقای سطح آمادگی رزمی، افزایش توان مهارتی و تقویت روحیه جهادی نیروهای بسیجی برنامهریزی شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، اعضای گردانهای بیتالمقدس تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
محمد مهدی حسنزاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران ضمن اعلام این خبر گفت: اهمیت این دورهها در ارتقای آمادگی عملیاتی نیروهای بسیجی نهفته است؛ چرا که آموزش تخصصی، توان پاسخگویی سریع و مؤثر در شرایط مختلف را برای آنان فراهم میکند و موجب افزایش انسجام و هماهنگی میان گردانها میشود.
وی افزود: علاوه بر جنبه عملیاتی، این دورهها نقش مهمی در تقویت روحیه جهادی و تعمیق مسئولیتپذیری اعضا دارد و باعث میشود نیروهای بسیجی بتوانند با انگیزه بیشتر در خدمت شهروندان و جامعه حاضر شوند.
حسن زاده در عین حال تصریح کرد: فرماندهان گردانها و مسئولین عملیات حوزههای تابعه بسیج شهرداری تهران موظفند طبق سهمیه ابلاغی، نسبت به اعزام نیروها در تاریخ مقرر اقدام کنند. ما بر رعایت کامل سهمیهها و زمانبندی دقیق اعزام نیروها تأکید ویژه داریم و امیدواریم این آموزشها موجب ارتقای هرچه بیشتر توان عملیاتی گردانها شود.
نظر شما