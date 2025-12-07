  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

آغاز دوره‌های تخصصی طرح «شهید سوداگر ۳» در بسیج شهرداری تهران

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران از آغاز «طرح شهید سوداگر ۳» ویژه توانمندسازی معاونین ستادی، فرماندهان و اعضای شورای حوزه‌ها و پایگاه‌های تابعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران گفت: توانمندسازی یکی از ارکان اصلی ارتقای عملکرد هر مجموعه سازمانی است و بسیج شهرداری تهران نیز در راستای سند اعتلای بسیج و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، اجرای دوره‌های تخصصی و اثربخش را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: «طرح شهید سوداگر ۳» با هدف ارتقای مهارت‌های فردی و جمعی، افزایش کارایی و تقویت روحیه جهادی در میان اعضای بسیج طراحی شده و شرکت‌کنندگان را با مهارت‌های علمی و عملی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف آشنا می‌کند تا بتوانند در موقعیت‌های گوناگون تصمیمات دقیق‌تر و موثرتری اتخاذ کنند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به آغاز رسمی این طرح از امروز گفت: این دوره شامل کلاس‌های عمومی و تخصصی در حوزه‌های بازرسی، فرهنگی و اجتماعی، آماد و پشتیبانی، عملیات، سازندگی، مالی، منابع انسانی، تحلیل و بررسی، خواهران، تربیت بدنی و فضای مجازی و… است.

حسن‌زاده ادامه داد: سازمان بسیج شهرداری تهران در دوره جدید به دنبال افزایش تعداد برگزاری دوره‌های توانمندسازی و توسعه گستره مخاطبان است. در پایان نیز به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای مهارت‌های مدیریتی و رهبری در میان فرماندهان و مدیران بسیجی خاطرنشان کرد: آموزش موضوعات تخصصی همچون منابع انسانی، بازرسی و عملیات، نقش مهمی در ارتقای توانمندی فرماندهان دارد و موجب می‌شود تیم‌ها با انسجام و دقت بیشتری هدایت شوند.

مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران در پایان افزود: اجرای طرح شهید سوداگر ۳ گامی مهم در مسیر ارتقای کیفیت عملکرد بسیج شهرداری تهران و تقویت این نهاد اثرگذار در خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان است.

کد خبر 6680154

