به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا میرصفدری با اشاره به آغاز طرح شناورسازی ساعات کاری ادارات استان همدان اظهار کرد: از نخستین روز مهرماه بر اساس تصویبنامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، ساعات آغاز به کار ادارات تا اطلاع ثانوی به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۸ صبح تعیین شده است.
وی افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی و ضرورت کاهش دغدغه والدین شاغل، از یکم تا نهم مهرماه، ساعت شروع به کار والدین شاغل در ادارات دولتی ۸:۳۰ صبح خواهد بود تا امکان ساماندهی سرویسهای ایاب و ذهاب دانشآموزان فراهم شود.
معاون استاندار تأکید کرد: تمامی ادارات استان موظف به فعالیت در روزهای پنجشنبه هستند و مدیران دستگاهها باید برنامهریزی لازم را بهگونهای انجام دهند که در عین رعایت سقف ساعات کاری مندرج در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیچگونه خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مراجعان ایجاد نشود.
