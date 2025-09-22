  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

تغییر ساعات کاری ادارات و مدارس خوزستان از فردا

اهواز - به دنبال بخشنامه هیأت وزیران و با هدف کاهش دغدغه والدین همزمان با آغاز سال تحصیلی، استانداری خوزستان از تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان در مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بخشنامه استانداری خوزستان، ساعات کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها در سراسر استان از سه‌شنبه یکم مهر تا پایان ماه از ساعت هفت صبح تا ۱۴ خواهد بود.

در کلان‌شهر اهواز، ساعات کاری در هفته نخست مهر به‌صورت شناور از هفت تا هشت صبح تعیین شده و در سایر شهرستان‌ها تصمیم‌گیری بر عهده شورای ترافیک و فرماندار است.

آغاز فعالیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، هشت صبح خواهد بود.

شروع فعالیت مدارس متوسطه: ۷:۳۰ صبح، مدارس ابتدایی: هشت صبح (با الزام پذیرش دانش‌آموزان از نیم‌ساعت قبل) خواهد بود.

مراکز امدادی، درمانی، آتش‌نشانی و بخش‌های خدمات عمومی موظف به ارائه خدمات طبق روال گذشته هستند اما کارکنان اداری آن‌ها مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.

زمان فعالیت بانک‌ها نیز بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها به‌طور جداگانه اعلام می‌شود.

