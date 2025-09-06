به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ولادت باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، جشن بزرگ «امت احمد» در محوطه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» خرمآباد برگزار میشود.
این جشن روز چهارشنبه هفته جاری و رأس ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار میشود.
خرمآباد - جشن بزرگ «امت احمد» در محوطه قلعه تاریخی «فلکالافلاک» خرمآباد برگزار میشود.
