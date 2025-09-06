  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

جشن بزرگ «امت احمد» در «فلک‌الافلاک» برگزار می‌شود

جشن بزرگ «امت احمد» در «فلک‌الافلاک» برگزار می‌شود

خرم‌آباد - جشن بزرگ «امت احمد» در محوطه قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ولادت باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، جشن بزرگ «امت احمد» در محوطه قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» خرم‌آباد برگزار می‌شود.

این جشن روز چهارشنبه هفته جاری و رأس ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

