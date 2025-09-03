به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی «مهمانی امت احمد» با اشاره به اهمیت ترویج معارف قرآن کریم و انس هرچه بیشتر آحاد جامعه با این کتاب آسمانی، برگزاری چنین مراسمی را گامی مؤثر در راستای تحکیم مبانی دینی و ارزشی دانست.

وی گفت: جشن «مهمانی امت احمد» تنها یک مراسم نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی عمیق برای پیوند قلب‌ها با کلام وحی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان با وحدت رویه و همدلی، تمامی توان خود را برای برگزاری شایسته این رویداد مهم به کار گیرند.