جشن «مهمانی امت احمد» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری جشن «مهمانی امت احمد» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی قدرتی امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی «مهمانی امت احمد» با اشاره به اهمیت ترویج معارف قرآن کریم و انس هرچه بیشتر آحاد جامعه با این کتاب آسمانی، برگزاری چنین مراسمی را گامی مؤثر در راستای تحکیم مبانی دینی و ارزشی دانست.

وی گفت: جشن «مهمانی امت احمد» تنها یک مراسم نیست، بلکه یک حرکت فرهنگی عمیق برای پیوند قلب‌ها با کلام وحی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تأکید کرد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان با وحدت رویه و همدلی، تمامی توان خود را برای برگزاری شایسته این رویداد مهم به کار گیرند.

