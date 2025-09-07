به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ۱۷ ربیع الاول میلاد با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی (ص) آئین ادبی مذهبی «شب شعر پانزده قرن مهربانی» با محوریت تبیین رسول اکرم برگزار می‌شود و شماری از شاعران نام‌آشنا از جمله استاد محمدعلی مجاهدی، عباس شاه‌زیدی، سید مهدی موسوی، محمدرضا طهماسبی، محمدمهدی خان‌محمدی و سعید مبشر به شعرخوانی می‌پردازند.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حامد کاشانی از خطبای نام آشنای کشور سخنرانی خواهد کرد.

برنامه شب شعر «پانزده قرن مهربانی» با اجرای سید محمدجواد شرافت و مداحی حنیف طاهری همراه خواهد بود و مخاطبان در کنار اشعار آئینی، از فضای معنوی مدیحه‌سرایی نیز بهره‌مند می‌شوند.

این محفل روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در بلوار امام موسی صدر، مرکز همایش‌های شهرداری قم میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.