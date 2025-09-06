به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقومی اظهار کرد: اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی، باهدف آشنایی و انس بیشتر زائران و مجاوران، امسال جشنواره قرآنی «رایحه رضوان» را، برگزار کرد.

رئیس اداره دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی افزود: این جشنواره برای نخستین‌بار به طور ویژه در رشته‌های مختلف، با محوریت زائران (بارده سنی کودک، بزرگسال و خانواده‌ها)، طراحی شده است.

وی عنوان کرد: این جشنواره شامل بخش‌هایی همچون فرازخوانی قرآن کریم، اذان، حفظ سوره‌ها، احادیث رضوی، کتاب‌خوانی سیره رضوی، داستان‌نویسی، نمایشنامه‌نویسی، خوشنویسی، نقاشی و تذهیب، تولید فیلم کوتاه، طراحی بازی و تولید پادکست است که آثار ارسال‌شده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در مراسم اختتامیه، مشخص شده است.

مقومی اضافه کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره قرآنی امام رضا (ع)، دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مرکز نمایشگاه و همایش‌های آستان قدس رضویری، واقع در پارکینگ یک، برگزار خواهد شد.