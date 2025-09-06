مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ تیم سیار انتقال خون در شهرستان اسلامآبادغرب حضور خواهد یافت. این تیم از ساعت ۸ صبح در محل مرکز خونگیری این شهرستان که در پشت بیمارستان امام خمینی (ره) قرار دارد، آماده خدمترسانی به اهداکنندگان خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی اهداکنندگان پیش از مراجعه برای اهدای خون گفت: توصیه میشود همشهریان عزیز پیش از مراجعه، دو لیوان آب بنوشند تا فرآیند خونگیری با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم خیراندیش و نیکوکار اسلامآبادغرب تأکید کرد: اهدای خون اقدامی انساندوستانه و خداپسندانه است که علاوه بر نجات جان بیماران، ذخایر استراتژیک خون استان را نیز تقویت میکند. ما امیدواریم مردم شریف این شهرستان همچون گذشته در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.
میرزاده خاطرنشان کرد: همشهریانی که قصد اهدای خون دارند، لازم است کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا مراحل ثبت و پذیرش در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. تمامی امکانات لازم برای حفظ ایمنی اهداکنندگان و دریافت خون سالم در این مرکز فراهم شده است.
به گفته مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه، استمرار چنین برنامههایی در شهرستانها باعث میشود بیماران نیازمند در سراسر استان با دغدغه کمتری به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند و چرخه حیات بیماران وابسته به خون پایدار بماند.
