حضور تیم سیار انتقال خون در اسلام‌آباد غرب

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان اسلام‌آباد غرب خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش بی‌بدیل آن در نجات جان بیماران، اظهار کرد: هر ۴۵۰ سی‌سی خون اهدایی می‌تواند جان سه انسان را نجات دهد و این موضوع نشان‌دهنده ارزش والای اهدای خون است.

وی افزود: تیم سیار خونگیری اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه روز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلام‌آباد غرب مستقر خواهد شد و پذیرای حضور اهداکنندگان خون خواهد بود. این تیم در مقابل بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان، از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر آماده خدمات‌رسانی خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر فرهنگ بالای نوعدوستی مردم اسلام‌آباد غرب، تصریح کرد: مردم همیشه در صحنه این شهرستان همواره در فعالیت‌های انسان‌دوستانه پیشگام بوده‌اند و انتظار می‌رود در این نوبت نیز با حضور پرشور خود، به یاری بیماران نیازمند بشتابند.

میرزاده یادآور شد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در فرآیند خونگیری به طور کامل مورد توجه قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون کرمانشاه نیز تمهیدات لازم را برای اطلاع‌رسانی به شهروندان فراهم کرده تا شاهد مشارکت گسترده مردم اسلام‌آباد غرب در این حرکت ارزشمند انسانی باشیم.

