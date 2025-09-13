مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اهدای خون و نقش آن در نجات جان بیماران، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در شهرستان اسلامآباد غرب حضور خواهد یافت.
وی افزود: محل استقرار این تیم در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلامآباد غرب تعیین شده و اهداکنندگان میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور در این مرکز، در این اقدام انساندوستانه شرکت کنند.
میرزاده با تأکید بر اینکه ۴۵۰ سیسی خون معادل نجات جان سه انسان است»، تصریح کرد: مردم نوعدوست اسلامآباد غرب همواره در صحنههای انساندوستانه پیشگام بودهاند و این بار نیز با حضور در برنامه خونگیری میتوانند سهم ارزشمندی در تأمین خون مورد نیاز بیماران استان داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اهداکنندگان محترم هنگام مراجعه برای اهدای خون، حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند، چرا که ارائه این کارت الزامی است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان گفت: مشارکت مردم در این امر حیاتی، ضامن سلامتی بیماران و نشانهای از همبستگی اجتماعی است که همواره مردم استان کرمانشاه در آن پیشقدم بودهاند.
