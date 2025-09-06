به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید توکلیان شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح که مورد توجه و تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، با محوریت یک آیه قرآن کریم در هر روز ماه مبارک رمضان اجرا شد و از طریق رسانه ملی، روحانیون، وعاظ، خطبا و دیگر فعالان اجتماعی در سطح کشور ترویج یافت.

وی افزود: در پایان هر روز مخاطبان با توجه به مفهوم آیه انتخاب‌شده با یکدیگر عهد می‌بستند که در زندگی به آن عمل کنند، همچنین حفظ آیه روز و به‌کارگیری آن در زندگی فردی و اجتماعی از الزامات این طرح بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان با تأکید بر اهمیت استمرار این حرکت قرآنی گفت: «نهضت زندگی با آیه‌ها» گامی ارزشمند در جهت انس بیشتر جامعه با قرآن و نهادینه‌سازی عمل به آیات الهی در سبک زندگی اسلامی است.