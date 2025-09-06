به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش حماس در بیانیهای تازه اعلام کرد که همچنان به توافق اعلامشده با گروههای فلسطینی درباره طرح میانجیها برای آتشبس در تاریخ ۱۸ اوت گذشته پایبند است.
حماس همچنین تأکید کرد که این جنبش بر هرگونه ایده یا ابتکار عملی که به برقراری آتشبسی پایدار و عقبنشینی کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه منجر شود، استقبال کرده و در این خصوص آمادگی دارد.
این جنبش با اشاره به اهمیت ابعاد انسانی و سیاسی بحران غزه خاطرنشان ساخت که ورود بدون قید و شرط کمکهای بشردوستانه و نیز دستیابی به یک تبادل واقعی اسرا از طریق مذاکرات جدی با وساطت طرفهای میانجی، بخشی جداییناپذیر از هر توافقی در آینده خواهد بود.
