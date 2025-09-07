منابع صهیونیستی مدعی تشدید حملات به غزه در هفته آینده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه صهیونیستی «آی ۲۴» به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد که هفته آینده عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه به طور قابل توجه، تشدید خواهد شد.

همچنین وبگاه «واللا» به نقل از منابع نظامی صهیونیست اعلام کرد که ارتش این رژیم قصد دارد موج جدیدی از حملات علیه برج‌های مسکونی در شهر غزه را آغاز کند و این روند متوقف نخواهد شد.

بر اساس همین گزارش، «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز برای تخریب برج‌های بیشتری در غزه که ادعا می‌شود مورد استفاده حماس قرار می‌گیرند و برای نظامیان صهیونیست خطرناک هستند، فشار وارد می‌کند.