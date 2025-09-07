  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۰۸

سرمربی ایتالیا: متأسفم که باید در برابر اسرائیل بازی کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا نسبت به رویارویی با تیم فوتبال رژیم صهیونیستی ابراز تأسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا، از هم‌گروهی با تیم رژیم صهیونیستی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ ابراز تأسف کرد.

گتوزو با اشاره به اوضاع مردم فلسطین گفت: شناخت رنجی که غیرنظامیان در نتیجه جنگ متحمل می‌شوند، آزارم می‌دهد. من مرد صلح هستم و آرزو دارم صلح در جهان برقرار شود، اما متأسفانه اسرائیل در گروه ما قرار دارد و ناچاریم مقابل آن بازی کنیم.

ایتالیا ۲۲ مهرماه سال جاری باید در چهارمین بازی خود و در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم فوتبال رژیم صهیونیستی برود.

