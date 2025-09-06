به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، فیلم سینمایی «صوت هند رجب» موفق شد در هشتاد و دومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم ونیز، جایزه معتبر شیر نقرهای را از آن خود کند.
این جشنواره که یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی جهان به شمار میرود، امسال نیز با حضور کارگردانان و هنرمندان برجسته بینالمللی برگزار شد.
فیلم «صوت هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه، کارگردان برجسته تونسی، در هفتاد و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز روی پرده رفت و در بخش رقابتی اصلی برای کسب جایزه شیر طلایی با دیگر آثار به رقابت پرداخت.
این اثر مستند-داستانی، به روایت سرنوشت جانسوز هند رجب، دختر ششساله فلسطینی میپردازد که در جریان حملات ارتش رژیم اسرائیل به نوار غزه به شهادت رسید.
فیلم با بازسازی لحظات پایانی زندگی هند، داستانی تلخ را روایت میکند: او پس از کشته شدن اعضای خانوادهاش در یک حمله هوایی، در خودرویی ویرانشده گرفتار شد و با تماس تلفنی از هلال احمر فلسطین تقاضای کمک کرد؛ تماسی که بیش از یک ساعت ادامه یافت. اما هنگامی که آمبولانس برای نجات او اعزام شد، هدف حمله مستقیم قرار گرفت و تیم امدادی جان باخت. در نهایت، هند رجب نیز بر اثر تیراندازی مستقیم نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.
