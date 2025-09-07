سد شاه قاسم یاسوج خشک شد؛تامین آب سد از رودخانه دشت روم در دستور کار

آرش مصلح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سد شاه قاسم با حجم حدود ۱۰ میلیون متر مکعب با هدف تأمین آب اراضی پایین دست و همچنین توسعه گردشگری و تقویت چاه‌های آب شرب یاسوج احداث شده بود، اظهار کرد: بارش حوزه آبریز منتهی به سد شاه قاسم یاسوج در سال‌هایی کم بارشی و پایین‌تر از نرمال و دبی بسپار پایین آب باعث شد عملاً آن جوشش معمول را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول دوره بهره‌برداری از این سد در دهه هفتاد هر ساله شاهد آبگیری حتی در سال‌های کم آبی بودیم، افزود: در سال آبی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ کاهش ۵۲ درصدی بارندگی و برف باعث شد ورودی آب به سد شاه قاسم که از محل سیلاب‌های منطقه پریکدان و چشمه‌های درون خود مغزن به حداقل می‌رسید امسال از ده میلیون متر مکعب حجم سد به یک و نیم میلیون متر مکعب برسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه توانستیم با مدیریت این میزان، آب مورد نیاز باغات پایین دست و کشاورزی را تأمین کنیم، تاکید کرد: الان وضعیت سد به‌گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌گونه آبی را انتقال داد و عملاً به کف مخزن رسیده است.

وی بیان کرد: امیدوار هستیم در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که از مهر امسال آغاز می‌شود شاهد بارش‌های خوبی در پایین و زمستان باشیم و با آبگیری مجدد سد برای اهدافی ترسیم شده استفاده کنیم.

برنامه ریزی برای انتقال آب رودخانه دشت روم در فصل زمستان به سد شاه قاسم

مصلح همچنین از تعریف انتقال آب از رودخانه دشت روم در فصل زمستان در قالب آب مازاد برای سد شاه قاسم خبر داد و تاکید کرد: در سال گذشته و امسال دو مناقصه برای عملیات اجرایی و تکمیل و خرید لوله این طرح با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان مناقصه جدید شکل گرفت که در حال انجام است.

وی ابراز کرد: با انجام این کار آب مازاد رودخانه دشت روم در فصل زمستان به سد شاه قاسم منتقل کرده تا بتوانیم در سال‌های کم بارش از این ظرفیت استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: این طرح هم اکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم به زودی به مرحله تکمیل برسد.