ثبت نخستین مشاهده بوبی نقابدار در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین‌بار یک بوبی نقابدار (Masked Booby - Sula dactylatra) در سواحل روستای گامبرون استان هرمزگان مشاهده و ثبت شد.

این پرنده در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ساعت ۱۷:۲۰ توسط کارشناس آوای بوم، فرنوش فرهادی شناسایی و تصویر آن توسط نازنین رحیمی گرفته شد.

«بوبی» از واژه اسپانیایی Bobo به معنای «ابله» یا «دلقک» گرفته شده، به‌خاطر رفتارهای بامزه‌ای مثل مدل راه‌رفتن و نترسیدن از انسان!

بوبی ها پرندگانی با جثه بزرگ هستند که معمولاً در جزایر گرمسیری زادآوری می‌کنند و به ذندرت در سواحل سرزمین‌های اصلی دیده می‌شوند؛ این پرندگان ترس بسیار کمی از انسان دارند و می‌توان به‌راحتی به آنها نزدیک این شد.

در سنین نابالغ صورت و گردن و پشت سر آنها قهوه‌ای است و لکه‌های سفید نامنظمی بدنشان را پوشانده است.

این نخستین ثبت بنویس نقابدار در جزیره قشم و اقیانوس‌های هند و آرام دیده می‌شود و حضورش در خلیج‌فارس بسیار نادر است.