به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافراز در صورتیکه در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان می‌توانند از معافیت سربازی بهره مند شوند.

وی گفت: قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک و مقام‌های اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش و جوانان با موافقت ستادکل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند.