سازوکار مجلس برای خدمت سربازی ورزشکاران در باشگاه‌های ورزشی

با مصوبه مجلس، مشمولین خدمت سربازی که حداقل دو سال متوالی قبل از مشمولیت، در عضویت یک باشگاه ورزشی باشند، می‌توانند خدمت سربازی خود را در باشگاه‌های ورزشی نیروهای مسلح سپری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۶ لایحه نظام جامع باشگاه داری را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، مشمولین خدمت سربازی که حداقل دو سال متوالی قبل از مشمولیت، در عضویت یک باشگاه ورزشی شرکت‌کننده در بالاترین سطوح تیم‌گان‎ باشند، با درخواست وزارت ورزش و جوانان و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می‌توانند خدمت مقدس سربازی خود را پس از طی دوره آموزش نظامی، در باشگاه‌های ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و در صورت عدم نیاز این باشگاه‌ها در سایر باشگاه‌ها با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح سپری نمایند.

