  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

قهرمانی مقتدرانه تیم کشتی فراجا در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح

تیم کشتی فراجا با کسب ۱۲ مدال طلا، عنوان نخست مسابقات انتخابی نیروهای مسلح را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب الله جان نثاری، رئیس هیئت کشتی فراجا در خصوص نحوه برگزاری این دوره از مسابقات اظهار داشت: در مسابقات انتخابی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که با حضور ۸ تیم و بیش از ۱۵۰ ورزشکار در ۲ رشته آزاد و فرنگی برگزار شد، تیم کشتی فراجا با سرمربیگری آقای عباس مرادی و مربیگری آقایان علی سراج، نوید مسلمی و محمد ناصری با کسب امتیاز بی نظیر ۱۵۰، به مقام قهرمانی دست یافت.

وی ادامه داد: در این رقابت‌های سخت و نفس گیر، ورزشکاران تیم فراجا موفق به کسب ۱۲ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۲ مدال برنز شدند و با اختلاف ۸۰ امتیاز نسبت به تیم دوم ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اقتدار کامل به جایگاه نخست دست پیدا کردند.

رئیس هیئت کشتی فراجا در پایان با اشاره به زحمات شبانه روزی ورزشکاران و کادر فنی تیم خاطرنشان کرد: این موفقیت ارزشمند نتیجه تلاش بی وقفه ورزشکاران، برنامه ریزی دقیق کادر فنی و حمایت‌های همه جانبه فرماندهان فراجا است که نویدبخش حضور قدرتمند نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی جام وزارت دفاع کشور روسیه است.

کد خبر 6582548

برچسب‌ها

