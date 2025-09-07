به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی دارابی با سیدمحمدرضا هاشمی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور بر اهمیت پرونده ثبت جهانی آسبادها که بخش قابل توجهی از آنها در خراسان جنوبی قرار دارد تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاههای استانی در این زمینه شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد «موزه کشاورزی» و توسعه ظرفیتهای «کویرنوردی» را به عنوان جاذبههای ویژه استان مطرح کرد.
استاندار خراسان جنوبی هم از هماهنگی با صداوسیما برای پخش برنامه «ایرانجان» از این استان در آبانماه و تهیه مستندی درباره ظرفیتهای گردشگری استان خبر داد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری ۵۴ نمایشگاه صنایعدستی در نوروز ۱۴۰۴ که با استقبال چشمگیر گردشگران همراه بود، گفت: استان خراسان جنوبی با دارا بودن ۲۶۰۰ اثر تاریخی ثبتشده، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری برخوردار است و این حوزه میتواند زمینهساز اشتغالزایی و جذب سرمایه در استان باشد.
هاشمی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به توسعه بومگردی در استان تأکید کرد و خواستار حمایتهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه شد.
سیداحمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی هم اعلامکرد: برای نخستین بار و از مهرماه، آسباد فعال استان با نمایش آرد گندم راهاندازی میشود و جاذبه گردشگری استان را به نمایش خواهد گذاشت.
