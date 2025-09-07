  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۸

سفر به خراسان جنوبی تجربه ای همراه با آرامش درونی و حس زیبایی است

بیرجند-قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گفت: در هر سفر به خراسان جنوبی، حس زیبایی و آرامش درونی خاصی را تجربه می‌کنم.

به گزار، خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر یکشنبه در دیدار با فعالان حوزه میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و گردشگری این استان، خبرهای امیدوارکننده‌ای برای توسعه این خطه اعلام کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با بیان اینکه در شهرری و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بزرگ شده و همواره مقید به زیارت مزار استاد بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از بزرگ‌ترین اساتید ادبیات فارسی اهل خراسان جنوبی بوده است، تأکید کرد: خراسان جنوبی با سابقه‌ای درخشان در فرهنگ، هنر، شعر، موسیقی، زبان فارسی، تاریخ و تمدن، جایگاه ویژه‌ای در ایران دارد و باید بیش از پیش به این ظرفیت‌ها توجه شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور با اشاره به نقش پررنگ خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک مانند زرشک، زعفران و عناب، از توافق با استاندار استان برای احداث موزه کشاورزی در بیرجند خبر داد و گفت: این موزه می‌تواند به یکی از قطب‌های فرهنگی و علمی کشور در حوزه گردشگری کشاورزی سنتی و نوین تبدیل شود.

وی ضمن بیان اینکه در هر نقطه‌ای از خراسان جنوبی که قدم می‌گذاریم، شاهد حضور چهره‌های برجسته فرهنگی و تاریخی هستیم، به مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تاکید کرد: برگزاری سالانه آیین تقدیر از مفاخر استان در دستور کار قرار گیرد.

دارابی ورزش زورخانه‌ای را یکی از نمادهای جوانمردی دانست و گفت: فرهنگ، مانند ورزش، باید نسل به نسل منتقل شود.

وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از جوانان ما با مفاخرشان آشنا نیستند و این فاصله فرهنگی باید با برنامه‌ریزی دقیق برطرف شود.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های کویر در تولید ثروت و توسعه گردشگری پایدار اظهار کرد: خوشبختانه نگاه استاندار خراسان جنوبی به حوزه گردشگری، نگاهی توسعه‌محور و عملیاتی است و می‌توان با تکیه بر بوم‌گردی‌ها، اشتغال‌زایی گسترده‌ای در استان ایجاد کرد.

وی با اشاره به نقش بوم‌گردی‌ها در ارتقاء اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی، بنفش پررنگ اقامتگاه‌های بوم گردی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.

دارابی خاطرنشان کرد: در بازدید از سرای امینی، بسیاری از هنرمندان از ناشناخته ماندن ظرفیت‌های فرهنگی گله‌مند بودند و این وظیفه ماست که با حمایت از ایشان، مسیر معرفی هنر و فرهنگ استان را هموار کنیم.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گفت: همه برای توسعه گردشگری خراسان جنوبی باید بسیج شود و این جلسه نشان داد که در خراسان جنوبی فعل توانستن به‌خوبی صرف شده است.

دارابی با تحسین فضای معنوی، فرهنگی و تاریخی استان افزود: در هر سفر به خراسان جنوبی، حس زیبایی و آرامش درونی خاصی را تجربه می‌کنم که نشان از روح غنی و اصیل این خطه دارد.

وی وعده داد در حوزه تأمین اعتبار، بودجه، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی، وزارتخانه با تمام توان در کنار خراسان جنوبی خواهد بود.

