سفر به خراسان جنوبی تجربه ای همراه با آرامش درونی و حس زیبایی است

به گزار، خبرنگار مهر، علی دارابی ظهر یکشنبه در دیدار با فعالان حوزه میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر فرهنگی، تاریخی، کشاورزی و گردشگری این استان، خبرهای امیدوارکنندهای برای توسعه این خطه اعلام کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با بیان اینکه در شهرری و در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی بزرگ شده و همواره مقید به زیارت مزار استاد بدیعالزمان فروزانفر یکی از بزرگترین اساتید ادبیات فارسی اهل خراسان جنوبی بوده است، تأکید کرد: خراسان جنوبی با سابقهای درخشان در فرهنگ، هنر، شعر، موسیقی، زبان فارسی، تاریخ و تمدن، جایگاه ویژهای در ایران دارد و باید بیش از پیش به این ظرفیتها توجه شود.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور با اشاره به نقش پررنگ خراسان جنوبی در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک مانند زرشک، زعفران و عناب، از توافق با استاندار استان برای احداث موزه کشاورزی در بیرجند خبر داد و گفت: این موزه میتواند به یکی از قطبهای فرهنگی و علمی کشور در حوزه گردشگری کشاورزی سنتی و نوین تبدیل شود.
وی ضمن بیان اینکه در هر نقطهای از خراسان جنوبی که قدم میگذاریم، شاهد حضور چهرههای برجسته فرهنگی و تاریخی هستیم، به مدیرکل میراثفرهنگی استان تاکید کرد: برگزاری سالانه آیین تقدیر از مفاخر استان در دستور کار قرار گیرد.
دارابی ورزش زورخانهای را یکی از نمادهای جوانمردی دانست و گفت: فرهنگ، مانند ورزش، باید نسل به نسل منتقل شود.
وی ادامه داد: متأسفانه بسیاری از جوانان ما با مفاخرشان آشنا نیستند و این فاصله فرهنگی باید با برنامهریزی دقیق برطرف شود.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی همچنین با اشاره به پتانسیلهای کویر در تولید ثروت و توسعه گردشگری پایدار اظهار کرد: خوشبختانه نگاه استاندار خراسان جنوبی به حوزه گردشگری، نگاهی توسعهمحور و عملیاتی است و میتوان با تکیه بر بومگردیها، اشتغالزایی گستردهای در استان ایجاد کرد.
وی با اشاره به نقش بومگردیها در ارتقاء اقتصادی و حتی امنیت اجتماعی، بنفش پررنگ اقامتگاههای بوم گردی در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد.
دارابی خاطرنشان کرد: در بازدید از سرای امینی، بسیاری از هنرمندان از ناشناخته ماندن ظرفیتهای فرهنگی گلهمند بودند و این وظیفه ماست که با حمایت از ایشان، مسیر معرفی هنر و فرهنگ استان را هموار کنیم.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور گفت: همه برای توسعه گردشگری خراسان جنوبی باید بسیج شود و این جلسه نشان داد که در خراسان جنوبی فعل توانستن بهخوبی صرف شده است.
دارابی با تحسین فضای معنوی، فرهنگی و تاریخی استان افزود: در هر سفر به خراسان جنوبی، حس زیبایی و آرامش درونی خاصی را تجربه میکنم که نشان از روح غنی و اصیل این خطه دارد.
وی وعده داد در حوزه تأمین اعتبار، بودجه، پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی، وزارتخانه با تمام توان در کنار خراسان جنوبی خواهد بود.
نظر شما