به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، حسام الدین بن طاهر شهروند تونسی قایق خاص خود را که تنها ۱۱ نمونه از آن در سراسر جهان وجود دارد به ناوگان صمود اهدا کرد و گفت: با وجود آنکه این قایق برای من بسیار ارزشمند است اما آن را به خاطر غزه و فلسطین اهدا می‌کنم.

وی اضافه کرد: وقتی دیدم که ناوگان صمود در حال حرکت است با خود گفتم اگر من به این ناوگان نپیوندم لکه ننگی بر پیشانی ام باقی خواهد ماند.

بن طاهر تصریح کرد: من در این ناوگان شرکت می‌کنم و برای تمام سناریوها آماده هستم.

از اوت گذشته ۲۰ کشتی در قالب ناوگان صمود از بندر اسپانیا حرکت کردند و قرار است کشتی‌های دیگری از سمت تونس به این ناوگان اضافه شوند تا خود را به سواحل نوار غزه رسانده و با ارائه کمک‌های انسانی محاصره این باریکه را بشکنند.