به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۶۲ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۸۰.۸۵ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.