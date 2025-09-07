  1. جامعه
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ساحل نزدیک اکوادور را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ساحل نزدیک اکوادور را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۶۲ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۸۰.۸۵ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.

گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

