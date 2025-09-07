به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در ۱.۶۲ درجه عرض جغرافیایی جنوبی و ۸۰.۸۵ درجه طول جغرافیایی غربی تعیین شد.
گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۴ ریشتر ساحل نزدیک اکوادور را لرزاند.
