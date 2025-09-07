به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فرامرزی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانهای نُسرا، اظهار کرد: هدف اصلی این جشنواره ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت سواد رسانهای بهویژه در میان نسل جوان است.
وی افزود: امروز رسانهها تأثیر شگرفی در شکلگیری سبک زندگی و تصمیمگیریهای اجتماعی دارند و از اینرو لازم است که نوجوانان و جوانان قادر به تحلیل و استفاده صحیح از آنها باشند.
فرامرزی با اشاره به محورهای مختلف این جشنواره گفت: آثار ارسالی میتوانند شامل موضوعاتی چون رسانهشناسی، تربیت رسانهای، هوش مصنوعی، اقتصاد رسانهای، جریانشناسی رسانه، بازیهای رایانهای، شبکههای اجتماعی، سواد خبری و حتی سواد موسیقی باشند.
وی بیان کرد: این تنوع در محورها فرصت مناسبی را برای علاقهمندان فراهم میآورد تا با دیدگاههای تخصصی و خلاقانه به موضوع سواد رسانهای پرداخته و آثار خود را به نمایش بگذارند.
مسئول معاونت فضای مجازی کردستان همچنین در خصوص قالبهای ارائه آثار بیان کرد: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالبهای مختلفی همچون پوستر، موشنگرافیک، پویانمایی، اینفوگرافیک، ویدئو، پادکست صوتی و تولیدات چندرسانهای ارسال کنند.
وی گفت: این تنوع در قالبها به افراد امکان میدهد که با توجه به توانایی و خلاقیت خود، ایدههایشان را به بهترین نحو ارائه کنند.
فرامرزی تصریح کرد: علاقهمندان تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. دبیرخانه جشنواره از طریق صفحه روبیکا به آیدی https://rubika.ir/nasra_kurd پاسخگوی سؤالات و دریافت آثار خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت گسترده جوانان استان کردستان، این جشنواره به ارتقای سطح سواد رسانهای در استان و کشور کمک کند.
