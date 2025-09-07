  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نُسرا در استان کردستان

برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نُسرا در استان کردستان

سنندج- مسئول معاونت فضای مجازی کردستان از برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نُسرا در استان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ارتقای آگاهی و تقویت سواد رسانه‌ای نسل جوان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فرامرزی صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره سواد رسانه‌ای نُسرا، اظهار کرد: هدف اصلی این جشنواره ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت سواد رسانه‌ای به‌ویژه در میان نسل جوان است.

وی افزود: امروز رسانه‌ها تأثیر شگرفی در شکل‌گیری سبک زندگی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی دارند و از این‌رو لازم است که نوجوانان و جوانان قادر به تحلیل و استفاده صحیح از آن‌ها باشند.

فرامرزی با اشاره به محورهای مختلف این جشنواره گفت: آثار ارسالی می‌توانند شامل موضوعاتی چون رسانه‌شناسی، تربیت رسانه‌ای، هوش مصنوعی، اقتصاد رسانه‌ای، جریان‌شناسی رسانه، بازی‌های رایانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، سواد خبری و حتی سواد موسیقی باشند.

وی بیان کرد: این تنوع در محورها فرصت مناسبی را برای علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا با دیدگاه‌های تخصصی و خلاقانه به موضوع سواد رسانه‌ای پرداخته و آثار خود را به نمایش بگذارند.

مسئول معاونت فضای مجازی کردستان همچنین در خصوص قالب‌های ارائه آثار بیان کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلفی همچون پوستر، موشن‌گرافیک، پویانمایی، اینفوگرافیک، ویدئو، پادکست صوتی و تولیدات چندرسانه‌ای ارسال کنند.

وی گفت: این تنوع در قالب‌ها به افراد امکان می‌دهد که با توجه به توانایی و خلاقیت خود، ایده‌هایشان را به بهترین نحو ارائه کنند.

فرامرزی تصریح کرد: علاقه‌مندان تا تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. دبیرخانه جشنواره از طریق صفحه روبیکا به آیدی https://rubika.ir/nasra_kurd پاسخگوی سؤالات و دریافت آثار خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت گسترده جوانان استان کردستان، این جشنواره به ارتقای سطح سواد رسانه‌ای در استان و کشور کمک کند.

کد خبر 6582256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها