به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، نشست بررسی مسائل فلسطین و راهبردهای انعکاس رسانهای آن و حمایت رسانهای از جریان جهانی مقاومت در سالن جلسات معاونت صدا برگزار شد.
لورنزو ماریا پاچینی استاد دانشگاه و فعال سیاسی و حامی سیاسی بینالمللی در حوزه مقاومت و فلسطین در این نشست در جمع مدیران برنامه ساز رادیویی اظهار کرد: از این دعوت گرم سپاسگزارم. صحبتهای من به عنوان نگاه مردم ایتالیا است. احزاب و مسئولان ایتالیایی درباره ایران مثبت فکر نمیکنند. نگاه بد نسبت به ایران به دلیل اسلامی بودن نیست. ما در ایتالیا گروههای مسلمان داریم اما این نگاه برگرفته از جدایی دین از سیاست است و این از موضوعاتی است که مورد توجه آنان است.
وی افزود: تمرکز آنها در مباحث مادیگرایی است و از مباحث معنوی دور هستند. این سیستم ایران دقیقاً مخالف سیستم مادیگرایی دنیا و بر اساس انسانیت است و ایران برخلاف سیستمهای فاسد که غربیها از آن پیروی میکنند، حرکت میکند.
پاچینی که دکترای فلسفه سیاسی دارد، توضیح داد: بر اساس این نگاه میتوان فهمید که بحث فلسطین و غزه چیست و بر اساس همین نگاه انسانی ایران با حقایق روبه رو میشویم. نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است و نشان میدهد سیستمهای غربی و به خصوص اسرائیل به مردم فلسطین ظلم و جنایت میکند. در جوامعی مثل ایران که با رسانه درگیر است میتوان با پخش حقایق غزه روشنگری کرد و رسانهها نقش مهمی در این باره دارند.
وی بیان کرد: همانطور که میدانید غرب در بحث اطلاعات و ارتباطات قوی است و آنان با ایجاد جنگهای روانی، واقعیتها را تحریف میکنند و ما باید در برابر این تحریفها پیشی بگیریم و جلوی این جریان بایستیم. آنچه در هفتم اکتبر در اتفاق افتاد به اعتقاد غربیها سرمنشا آغاز اتفاقات فلسطین بود اما اینگونه نبوده است. غرب، حماس را به عنوان یک گروه تروریستی مطرح کرد که هفتم اکتبر دست به اقداماتی زده و آنها این بحث را برجسته کردند. اسرائیل اما در ادامه مردم عادی را مورد هدف قرار داد و سپس به لبنان رسید.
این فعال سیاسی ایتالیایی عنوان کرد: اسرائیل گروه حماس و حزب الله را جدا از مردم دانست و سعی کرد در این راه بین مردم و این گروهها تفرقه ایجاد کند. در ادامه کشتار مردم عادی شروع شد و مردم فلسطین و خیلی از مردم کشورهای دیگر که برای بحث کمکهای بشردوستانه در فلسطین بودند مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفتند. مشکل این بود که مردمی را مورد هدف قرار میدادند که ربطی به محور مقاومت نداشتند و شاید خیلی از آنها حامی حماس نبودند اما قربانی اسرائیل شدند. در ادامه مردم دنیا به حمایت از فلسطین پرداختند.
وی ادامه داد: این رژیم سعی کرد نقل رسانهای اتفاقات رخ داده در فلسطین را منحرف کند اما موفق نشد و مردم در سراسر دنیا از فلسطین حمایت کردند. وقتی حمایت مردم دنیا از فلسطین زیاد شد سعی کردند روی افکار افراد حامی فلسطین کار کنند تا واقعیت را تحریف کنند. خیلی از افراد مهم و فعالان مجازی که اعتقاد زیادی به این مسائل نداشتند با تفکرات مختلف از مردم فلسطین حمایت کردند و این حمایتها برای فلسطین مهم بود و با روشنگری این افراد، افکار عمومی آگاه شد.
پاچینی تصریح کرد: حمله به ایران دامنه جنگ را گسترده کرد و این موجب شد دنیا بفهمد این جنگ در حال گسترش است. سعی کردند خود را در این حمله قربانی نشان دهند؛ میخواستند جلوه بدی از ایران نشان دهند. اسرائیل خواسته همواره نشان دهد ایران بخشی از مشکل است و برای همین به ایران حمله کرد. به عنوان یک استاد دانشگاه نمیتوانم درباره خیلی از موضوعاتی که در ایران رخ میدهد صحبت کنم زیرا بازخواست میشوم و رسانههای غربی چه در شرایط جنگی و چه در مسائل فرهنگی و سیاسی سعی میکنند چهره ایران را بد نشان دهند.
این استاد ایتالیایی در پایان گفت: اساس و پایه کشورهای غربی براساس صهیونیستها بنا شده و کنترل میشود برای همین ما برای صحبت درباره آنان، آزاد نیستیم. وقتی نخست وزیر در هر کشوری انتخاب میشود بعد از انتخاب به تل آویو میرود و وقتی ما درباره اسرائیل بخواهیم در دانشگاه حرف بزنیم سریع پلیس میآید. در مسئله هفتم اکتبر اجازه نداریم بیان کنیم که مسبب همه این اتفاقات اسرائیل است. شما میتوانید علیه هر مسئلهای اظهار نظر کنید اما نمیتوانید به مسئله اسرائیل اشاره کنید. وقتی در دانشگاه علیه اسرائیل صحبت میکنید ۶ ماه اجازه تدریس نخواهید داشت و این یکی از محدودیتها است.
