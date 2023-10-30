خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب_ الناز رحمت نژاد: تعداد کل شهدای خبرنگار در حمله رژیم اشغالگر به غزه از آغاز نبرد طوفان الاقصی به ۲۴ تن رسید.

اسامی چهره‌های رسانه‌ای که در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه جان خود را از دست دادند، عبارت هستند از: محمد عماد لبد، احمد شهاب، محمد الصالحی، محمد فایز ابو مطر، هشام النواجحه، ابراهیم لافی، سعید الطویل، محمد جرغون، اسعد شملخ، محمد ابو رزق، سلام میمه، حسام مبارک، عصام بهار، عبد الهادی حبیب، محمد بعلوشه، خلیل ابو عاذره، سمیح النادی، محمد ابو علی و رشدی السراج.

سلمی مخیمر، سائد الحلبی، أحمد أبو مهادی، جمال الفقعاوی و «دعاء شرف» از رادیو «صوت الاقصی» پنج خبرنگاری هستند که از آغاز نبرد طوفان الاقصی به صف همرزمان شهیدشان پیوسته‌اند. دعاء شرف به همراه «عبیده» فرزند کوچکش به شهادت رسید.

دعاءشرف گوینده رادیو صوت الاقصی که همراه عبیده فرزند کوچکش به دست رژیم کودک کش صهیونیستی به شهادت رسید

محمد عماد لبد در حمله جنگنده‌های صهیونیستی به محله شیخ رضوان در غزه به شهادت رسید. وی خبرنگار مؤسسه رسانه‌ای الرساله بود.

بر اساس اطلاعیه گروه آزادی مطبوعات فلسطین (MADA) و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران خاورمیانه و شمال آفریقا (JSC)، ابراهیم لافی؛ عکاس عین‌مدیا در گذرگاه بیت‌حانون غزه به شهادت رسید در حالی که نضال الوحیدی؛ عکاس شبکه النجاح و هیثم؛ عکاس عین مدیا و خبرنگار دیگری به‌نام عبدالواحد نیز به‌عنوان مفقودین این حمله وحشیانه اسرائیل یاد شده است.

سناریوی کشتار اهالی رسانه در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی زمانی دردآورتر می‌شود که تصویر ۳ کودک شهید به‌نام‌های هادی، شام و علی را می‌بینیم که به‌همراه مادرشان سلام میما؛ روزنامه‌نگار و پدرشان در نتیجه حمله هوایی اسرائیل که خانه‌شان را بر سرشان خراب کرد، شهید شده‌اند. سلام میما و همسرش محمد المصری و سه فرزندشان، هادی، علی و شام، هنگامی که نیروهای اسرائیلی خانه آنها را در اردوگاه جبالیا، واقع در شمال نوار غزه، بمباران کردند، به شهادت رسیدند.

خبرنگاران غیرنظامی هستند و نباید مورد هدف قرار گیرند! این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی اقدام به بازداشت و قتل روزنامه‌نگاران می‌کند، ۱۱ می ۲۰۲۲ نیز «شیرین ابوعاقله» خبرنگار شبکه خبری الجزیره قطر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی و به هنگامی که در حال پوشش صحنه یورش اشغالگران به اردوگاه جنین بودند به شهادت رسید خبرنگاران غیرنظامی هستند و نباید مورد هدف قرار گیرند! این نخستین باری نیست که رژیم صهیونیستی اقدام به بازداشت و قتل روزنامه‌نگاران می‌کند، ۱۱ می ۲۰۲۲ نیز «شیرین ابوعاقله» خبرنگار شبکه خبری الجزیره قطر به ضرب گلوله نظامیان صهیونیستی و به هنگامی که در حال پوشش صحنه یورش اشغالگران به اردوگاه جنین بودند به شهادت رسید.

شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی آمریکایی بود که به مدت ۲۵ سال در شبکه عربی زبان الجزیره فعالیت می‌کرد. او یکی از خبرنگاران فعال در خاورمیانه بود که که اخبار مرتبط با فلسطین را پوشش می‌داد. در ۱۱ مهٔ ۲۰۲۲ در حالی که مشغول پوشش اخبار حمله نیروهای ارتش اسرائیل به شهر جنین در کرانه باختری بود مورد هدف نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و به دلیل اصابت گلوله به سر جان باخت. سفیر آمریکا در اسرائیل با توجه به اینکه شیرین ابوعاقله دارای تابعیت آمریکا بود، خواهان انجام تحقیقات در رابطه با نحوه مرگ وی شد.

با وجود گزارش‌های اولیه از سوی همکاران ابوعاقله که سربازان اسرائیلی را متهم می‌کردند، اسرائیل مسئولیت در مرگ او را انکار و ستیزه‌جویان فلسطینی را مسبب آن خواند. اسرائیل بعدها مدعی شد او ممکن است از سوی هر یک از طرفین کشته شده باشد و در ۵ سپتامبر اعتراف کرد او احتمالاً «به صورت تصادفی» مورد اصابت نیروهایش قرار گرفته ولی از تحقیق جنایی خودداری کرد.

ابوعاقله خبرنگار شبکه عرب زبان الجزیره زمانی که به شهادت رسید، به یک جلیقه ضد گلوله و یک کلاه ایمنی خبرنگاری مجهز بود، هیچ رزمنده فلسطینی نزدیک این خبرنگار نبود و سربازان صهیونیستی در فاصله حدود ۲۰۰ متری وی مستقر بودند در حالی که صهیونیست‌ها مدعی شدند که وی با «شلیک اشتباه» کشته شد.

پیکر شیرین ابوعاقله در ۱۳ مه ۲۰۲۲ مصادف با ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شرق اورشلیم از بیمارستان سن جوزف به سمت باب الخلیل با حضور هزاران نفر که عده‌ای از آن‌ها پرچم فلسطین را در دست داشتند برگزار شد. پلیس اسرائیل با حمله به این مراسم و سرکوب عزاداران با استفاده از باتون و نارنجک‌های صوتی، موجب برهم خوردن مراسم و مجروح شدن ده‌ها تن از شرکت کنندگان در این مراسم شد. از سوی دیگر پلیس اسرائیل می‌گوید زمانی دست به حمله زد که عزاداران به سوی آنها سنگ انداخته بودند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد در این حمله ده‌ها نفر زخمی شدند.

زینه الحلوانی دختر خبرنگار فلسطینی ساکن قدس، روزی که دستگیر شد به خاطر لبخند بر روی چهره‌اش با دست و پای بسته، معروف شد.

این خبرنگار فلسطینی که در زندان صهیونیستی اسیر بوده است بعد از آزادی اش لحظاتی را که در زندان‌های رژیم اشغالگر مشاهده کرده از این صحنه‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و خود نیز با روایت آن گریه می‌کند؛

با چشم خود دیدم که کودکان اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی شب‌ها گریه می‌کنند و مادران خود را می‌خواهند، من زمانی که بازداشت بودم مقابل بازداشتگاه ما بخش کودکان زندانی شده بود. من در میان آن‌ها زیر ۱۱ سال هم دیدم. نیمه شب کودکان فریاد می‌زدند و مادرانشان را می‌خواستند و گریه می‌کردند. به خدا قسم هر زمان که به یاد این کودکان اسیر می‌افتم اشک‌هایم جاری می‌شود و گریه می‌کنم. خدا را شکر که از آنجا بیرون آمدم و دیگر این صحنه‌ها را نمی‌بینم. اما هنوز نگران کودکانی هستم که در بازداشتگاه‌ها هستند. خدا را شکر که من فقط چند روز بازداشت بودم.

آیا این کودکان در بازداشتگاه‌ها حقوق بشر ندارند؟ آیا سازمان دیده بان حقوق بشر نباید اقدامی برای آزادی این کودکان انجام بدهد؟ من قبل از اینکه خبرنگار باشم فرزند قدس هستم و باید از آن دفاع کنم. چرا مرا به چیزهایی متهم می‌کنند که وظیفه دارم آن را انجام بدهم، زیرا من یک شهروند فلسطینی هستم. چرا به من تهمت می‌زنید، از قبل از انتفاضه یعنی حتی قبل از ماه مبارک رمضان قلب همه جوانان برای قدس می‌تپید هنوز هم می‌تپد.

سیف الدین موعود مدیر شبکه فلسطین الیوم

* محدودیت رسانه‌ای در فلسطین

سیف الدین موعد مدیر شبکه فلسطین الیوم درباره شرایط خبرنگاران و رسانه‌های فعال در فلسطین گفته است: فعالان رسانه‌ای و حتی ساختمان رسانه‌ها در فلسطین مکرر مورد حمله اشغالگران صهیونیست قرار می‌گیرد. از جمله شبکه فلسطین الیوم بارها مورد حمله صهیونیست‌ها قرار گرفته است. نظامیان ارتش رژیم اسرائیل به دفاتر ما در کرانه باختری یورش بردند و مدیر دفتر، خبرنگار و تعدادی از کارکنان را بازداشت کردند و تجهیزات را مصادره و مانع از ادامه کار دفتر در کرانه باختری شدند.

امروز شبکه فلسطین الیوم کار خود را به شکلی نامحسوس انجام می‌دهد، زیرا محدودیت رسانه‌ای وجود دارد و نیروهای اشغالگر اسرائیل چندین بار به سمت خبرنگاران و عکاسان ما در زمان‌های مختلف تیراندازی کردند.

وقتی حادثه و تنشی صورت می‌گیرد و گزارشگر یا فیلمبرداری برای پوشش خبری می‌رود، مستقیماً مورد هدف گلوله قرار می‌گیرند، همانطور که در مورد شهید شیرین ابوعاقله اتفاق افتاد در حالی که تیم فلسطین الیوم او را همراهی می‌کرد و تیم همراه او هم مورد حمله قرار گرفت.

نیروهای اشغالگر اسرائیل از نقش رسانه‌ها در افشای جنایات این رژیم و تغییر روایت یا تبلیغاتی که اشغالگران نسبت به مردم فلسطین انجام می‌دهند، هراس دارند. رژیم اشغالگر اسرائیل در تلاش است مطالبی را منتشر کند که با واقعیت و حقیقت حقوق فلسطینی‌ها متفاوت است، بنابراین سعی دارد صدای رسانه‌ها را خاموش کند نیروهای اشغالگر اسرائیل از نقش رسانه‌ها در افشای جنایات این رژیم و تغییر روایت یا تبلیغاتی که اشغالگران نسبت به مردم فلسطین انجام می‌دهند، هراس دارند. رژیم اشغالگر اسرائیل در تلاش است مطالبی را منتشر کند که با واقعیت و حقیقت حقوق فلسطینی‌ها متفاوت است، بنابراین سعی دارد صدای رسانه‌ها را خاموش کند.

* حمایت جمهوری اسلامی از از رسانه‌های مقاومت فلسطین

حملات شدیدی علیه فلسطینی‌ها صورت گرفته تا تصویر آنها را مخدوش و حقایق را تحریف کنند. سعی کرده‌اند روایتی متفاوت از روایت واقعی ارائه دهند که این امور توسط کابینه صهیونیستی و برخی حکام عربی که در پی عادی سازی روابط با صهیونسیت ها هستند، هدایت می‌شود. آنها اقدام به تحریف واقعیت‌های فلسطین می‌کنند و اینگونه القا می‌کنند که گویی فلسطینی‌ها وطن خود را نمی‌خواهد، آن را فروخته و سعی در فرار از مسئولیت خود در قبال آرمان فلسطین دارند.

ما روی این روایت در رسانه‌های فلسطینی کار می‌کنیم و تصور می‌کنم این مسائل بر عهده همه ملت‌های عرب و همه محور مقاومت برای مقابله با این اطلاعات نادرست و این جعل و تزویر حقایق است که بر آرمان فلسطین و مردم فلسطین تأثیر می‌گذارد.

در گذشته تلاش‌هایی از سوی غربی‌ها و برخی رژیم‌های عربی در ازای رابطه با رژیم‌صهیونیستی برای عادی سازی روابط کشورهای عربی و نادیده گرفتن مساله فلسطین صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که ملت فلسطین از خاستگاه عربی و اسلامی خود جدا بماند اما به عقیده من، این موضع رسمی دولت‌های عربی، از موضع مردم کشورهای آنها متفاوت است.

همانطور که در نبرد سیف القدس در سال ۲۰۲۱ دیدیم، حجم گسترده حمایت‌های مردم کشورهای عربی که صهیونیست‌ها در تلاش برای عادی سازی روابط با آنها را داشتند، همه را شگفت‌زده کرد.

معتقدم که این تلاش‌ها برای دلسرد کردن مردم کشورهای عربی و سعی برای دور کردن آنها از آرمان فلسطین با شکست مواجه شده است. آنچه توسط صهیونیست‌ها و برخی دولت‌های عربی در رسانه‌ها و از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند با شکست مواجه شده است. اینها تصاویری هستند که برخی از رژیم‌های عربی با تحریف فلسطینی‌ها، انکار مقاومت یا در نظر نگرفتن آرمان فلسطین، سعی در به بیان روایتی هستند که اینگونه القا می‌کند که گویی نگاه و خواست ملت‌های عرب است.

جمهوری اسلامی ایران پروژه بسیار مهمی را بر عهده گرفته و از طیف وسیعی از سازمان‌های رسانه‌ای حامی مقاومت حمایت می‌کند، معتقدم اگر حمایت جمهوری اسلامی نبود، رسانه‌های مقاومت فلسطین در ایفای نقش خود با مشکل روبه رو می‌شدند.