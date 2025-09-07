آغاز عملیات تعریض خیابان میثاق در منطقه ۱۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران گفت: پروژه احداث رفیوژ، مسیر شمال به جنوب و تعریض خیابان میثاق شمالی با هدف ارتقا زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و تسهیل در دسترسی‌های محلی در ناحیه یک و در محدوده این خیابان در حال اجراست.

اخگر پور افزود: طول مسیر احداثی ۳۶۰ متر و عرض آن ۱۰ متر در نظر گرفته شده که مجموعاً ۳۶۰۰ متر مربع معبر جدید را شامل می‌شود. همچنین رفیوژ میانی به طول ۳۶۰ متر و پیاده‌روهایی با مساحت ۵۵۰ متر مربع در طرح پیش‌بینی شده است. در کنار آن، احداث نهر کانیو به طول ۳۶۰ متر نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار منطقه ۱۹ در ادامه با اشاره به اقدامات لازم برای رفع معارضات تاسیساتی اظهار داشت: در جریان اجرای پروژه، یک عدد تیر برق ۲۰ کیلوولت جابجا خواهد شد. همچنین یک عدد شالتر مخابرات با ظرفیت ۲۰ هزار زوج و یک شیر هیدرانت آتش‌نشانی نیز به منظور هماهنگی با مسیر جدید انتقال داده می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل این پروژه، حدود ۸۰۰ تن آسفالت مورد نیاز است و تمامی مراحل با رعایت استانداردهای فنی و ایمنی انجام خواهد شد.

اخگرپور اذعان داشت: با اجرای این عملیات مسیر تردد در خیابان لطیفی به بلوار میلاد از مسیر میثاق شمالی که هم اکنون مسیر آن جنوب به شمال به سمت خیابان لطیفی است، به صورت رفت و برگشت میسر شده تا زمینه لازم برای تسهیل در تردد شهروندان ایجاد شود.