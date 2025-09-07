به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخ اصنایع، شهردار منطقه ۱۰ تهران گفت: این نشست با هدف بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات بافتهای فرسوده منطقه در حوزههای تأمین خدمات، توسعه زیرساختها و امور ثبتی و مالکیتی تشکیل شده است. بازآفرینی شهری به معنای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارآمدی بافت شهری است و این مهم در چهار محور اصلی دنبال میشود: کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی.
وی افزود: در بعد کالبدی، با اجرای طرحهای نوسازی ساختمانها، معابر، فضاهای عمومی و زیرساختها، به دنبال بهبود شرایط زندگی و زیباسازی محیط شهری هستیم. در بعد اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد حس تعلق و هویت محلی و تقویت مشارکت شهروندان در اولویت قرار دارد. در بخش اقتصادی، رونق کسبوکارهای محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و جذب سرمایهگذاریهای خرد و کلان مورد توجه است و در بعد زیستمحیطی، با افزایش سرانه فضای سبز، بهبود کیفیت هوا و کاهش آلودگی، محیطی سالم و پایدار برای همه شهروندان فراهم میکنیم.
ضرورت همراهی مردم در بازآفرینی شهری
همچنین اخ الصنایع تأکید کرد: بازآفرینی شهری تنها با همدلی مردم و مدیریت شهری امکانپذیر است و منطقه ۱۰ مصمم است به الگویی موفق در این زمینه تبدیل شود.
شهردار منطقه افزود: در منطقه ۱۰ توسعه فضای سبز شهری را به صورت جدی دنبال کردهایم به نحوی که باغها و باغچههایی که به تملک شهرداری درنیامده، مردمی باقی ماندهاند. انشاءالله با مشارکت سازمان نوسازی، اولین مرکز چندمنظوره با توسعه فرهنگی و ورزشی در منطقه افتتاح خواهد شد.
نوسازی ۶۴ درصد پلاکهای بافت فرسوده
وی اظهار داشت: اقدامات اخیر نشان میدهد ۱۰۱ درصد تحقق احیای بافت فرسوده صورت گرفته است، در حالی که سهم پیشبینی شده برای منطقه ۱۰ تنها ۳ درصد اعلام شده بود. تغییر پهنه قلعه بریانک نیز از دیگر اقداماتی است که تأثیر قابل توجهی در حوزه نوسازی بافت فرسوده منطقه داشته است.
اخ الصنایع اضافه کرد: این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار برنامهها و ارتقای مشارکت شهروندان در فرآیند بازآفرینی شهری به پایان رسید و برنامهریزیهای آتی برای توسعه پایدار محلات منطقه مورد بحث قرار گرفت.
