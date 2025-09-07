به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی در نشستی با موضوع برگزاری چهاردهمین جشنواره فیلم و عکس اردیبهشت هرمزگان، افزود: این جشنواره باید در شهریورماه امسال برگزار میشد، اما به دلیل درخواستهای پی در پی علاقهمندان و وقوع برخی اتفاقات در استان و کشورمان، شورای سیاستگذاری تصمیم گرفت مهلت ارسال آثار را تمدید و زمان برگزاری را به آبانماه تغییر دهد.
وی اظهار کرد: هنرمندان میتوانند آثار خود را مطابق با شرایط فراخوان که بر روی سایت انجمن سینمای جوان ایران دفتر هرمزگان قرار دارد، ارسال کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره برای روزهای ۲۷ تا ۳۰ آبانماه سالجاری برنامهریزی شده که مصادف با بهترین موقعیت آبوهوایی استان هرمزگان است.
جلالی با اشاره به آمار آثار دریافتشده، تصریح کرد: تاکنون در بخش ملی فیلم (ویژه استانهای ساحلی شمال و جنوب) ۳۲ اثر، در بخش استانی فیلم ۲۷ اثر و در بخش عکس استان هرمزگان ۲۵ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که پیشبینی میشود این آمار تا پایان مهلت مقرر بهطور چشمگیری افزایش پیدا کند.
وی بخشهای جشنواره فیلم را شامل مستند، تجربی، داستانی و پویانمایی عنوان کرد و گفت: فیلم کوتاه بهعنوان ژانری جریانساز و متناسب با زندگی دیجیتال امروز است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان موضوعات جشنواره را ادامهدهنده مسیر هنری «کوروش گرمساری» کارگردان فقید هرمزگانی عنوان کرد و گفت: علاوه بر زندگی، آئینها و سنتهای مردم، جذابیتهای سرمایهگذاری در حوزه فرهنگ و هنر نیز بهعنوان یک موضوع جدید به جشنواره امسال اضافه شده است.
جلالی به تشریح روند انتخاب و داوری آثار اشاره کرد و گفت: هیئت انتخاب از اول تا ششم آبانماه آثار را بررسی و آثار منتخب را برای داوری نهایی معرفی خواهند کرد.
