  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

محمدهادی عطایی «نسل سکوت» را روی صحنه می‌برد

محمدهادی عطایی «نسل سکوت» را روی صحنه می‌برد

نمایش «نسل سکوت» به کارگردانی محمدهادی عطایی از ۳۱ شهریور در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «نسل سکوت» به نویسندگی محمدرضا عطایی‌فر و طراحی و کارگردانی محمدهادی عطایی از ۳۱ شهریور هر شب ساعت ۱۸ در سالن اصلی تالار مولوی به اجرا درمی‌آید.

تهیه‌کنندگی این اثر بر عهده محمود مداحی است و حسن (کاسان) سالاری، پیمان محسنی، مهرآسا مداحی و محمدهادی عطایی در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «نسل سکوت» روایتگر سرنوشت سه نفر در مواجهه با جنگ و همچین اثرات فردی و اجتماعی آن بر زندگی این سه فرد است. در این نمایش این سه شخصیت در سه موقعیت جداگانه قرار دارند، داستان نفر اول قبل از جنگ، نفر دوم حین جنگ و نفر سوم بعد از جنگ روایت می‌شود.

محمدهادی عطایی در مقام کارگردان پیش از این نمایش‌های «خبرنگار بی‌خبر»، «حقایقی درباره سگ‌ها و گربه‌ها»، «فریاد خاموش» و «رنگ عناب» را روی صحنه برده است. همچنین محمود مداحی پیش از این نمایش‌های «فین جین»، «مکبث‌زار»، «ماهرخ‌»، «خبرنگار بی خبر»، «دور»، «تله و زیون‌» را تهیه‌کنندگی کرده است.

کد خبر 6582603
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها