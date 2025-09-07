به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «نسل سکوت» به نویسندگی محمدرضا عطاییفر و طراحی و کارگردانی محمدهادی عطایی از ۳۱ شهریور هر شب ساعت ۱۸ در سالن اصلی تالار مولوی به اجرا درمیآید.
تهیهکنندگی این اثر بر عهده محمود مداحی است و حسن (کاسان) سالاری، پیمان محسنی، مهرآسا مداحی و محمدهادی عطایی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «نسل سکوت» روایتگر سرنوشت سه نفر در مواجهه با جنگ و همچین اثرات فردی و اجتماعی آن بر زندگی این سه فرد است. در این نمایش این سه شخصیت در سه موقعیت جداگانه قرار دارند، داستان نفر اول قبل از جنگ، نفر دوم حین جنگ و نفر سوم بعد از جنگ روایت میشود.
محمدهادی عطایی در مقام کارگردان پیش از این نمایشهای «خبرنگار بیخبر»، «حقایقی درباره سگها و گربهها»، «فریاد خاموش» و «رنگ عناب» را روی صحنه برده است. همچنین محمود مداحی پیش از این نمایشهای «فین جین»، «مکبثزار»، «ماهرخ»، «خبرنگار بی خبر»، «دور»، «تله و زیون» را تهیهکنندگی کرده است.
