علیرضا شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق برنامه باید طی سال جاری میلادی رقابت های قهرمانی آسیا برگزار شود، گفت: امارات میزبان این مسابقات است اما این میزبانی و در کل برگزاری مسابقات قطعی نیست. امسال دو بار برنامه برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا تغییر کرد و زمان آن جابه جا شد. در مورد برگزاری رقابت ها در امارات هم هنوز زمان مشخص نشده و آئین نامه مسابقات هم ارائه نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین روی برگزاری مسابقات نمی توان حساب قطعی کرد. در صورتیکه رقابت ها برگزار شود حتما در هر دو بخش مردان و زنان با ترکیب کامل ۵ نفره حضور خواهیم داشت.

مدیر تیم های ملی شطرنج از رقابت های انفرادی سریع و برق آسا قهرمانی جهان به عنوان دیگر رویداد پیش روی ملی پوشان ایران یاد کرد و گفت: این مسابقات اواخر سال میلادی در قطر برگزار می شود. شطرنج ایران در این رقابت ها حتما نماینده خواهد داشت اما هنوز تعدادشان مشخص نیست. حضور در این مسابقات به نوعی بر اساس کسب سهمیه انجام می شود. اینگونه نیست که هر شطرنجبازی مجاز به حضور شود. بر اساس آخرین ریتینگ شطرنجبازان، در مورد حضورشان تصمیم گیری می شود.

شفیعی در پاسخ به این پرسش که «در صورت قطعی شدن اعزام های مورد نظر، هدایت ملی پوشان با کدام مربیان خواهد بود؟»، تصریح کرد: در صورتیکه برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا قطعی و اعزام به این مسابقات وارد برنامه فدراسیون شود، اقدام لازم برای انتصاب مربیان انجام خواهد شد.

وی در این زمینه افزود: در مورد جذب مربی برای تیم ملی مردان همیشه با مشکل مواجه هستیم چون با توجه به سطح بالای بازیکنانی که در این تیم داریم، هر مربی قابلیت کار با آنها را ندارد. مربیان خوب هم هزینه بسیار بالایی دارند. سال گذشته برای المپیاد جهانی اقدام به جذب «الکساندر» کردیم که از مربی مجربی بود اما همکاری با او محدود به همان مسابقات شد.

مدیر تیم های ملی شطرنج یادآور شد: برای تیم ملی زنان از میان مربیان داخلی انتصاب لازم را خواهیم داشت اما برای تیم ملی مردان با معضل مواجه هستیم. درهر صورت رقابت های قهرمانی کشور زنان تمام شده و رقابت های قهرمانی کشور مردان هم در جریان است. بعد از اتمام این مسابقات، نسبت به تشکیل اردوها اقدام می شود.

شفیعی همچنین در مورد رویارویی پرهام مقصودلو و علیرضا فیروزجا در دور سوم گرند سوئیس که با برتری مقصودلو به پایان رسید، گفت: فیروزجا با مهره سفید و مقصودلو با مهره سیاه وارد این بازی شدند. هر دو به دنبال برد بودند. در جریان بازی فیروزجا اشتباه بدی مرتکب شد که پرهام از آن بهترین استفاده را برد و کار را به نفع خودش تمام کرد.

وی با یادآوری اینکه سیدمحمد امین طباطبایی و بردیا دانشور دو نماینده دیگر ایران در رقابت های گرند سوئیس هستند، خاطرنشان کرد: شطرنجبازان بر اساس یک سری فاکتورها، شرایط حضور در این رقابت ها را به دست می آورند. مقصودلو، طباطبایی و دانشور با هزینه شخصی در این رقابت های بزرگ شرکت کرده اند. اهمیت مسابقات به اندازه ای است که فینالیست های آن وارد رقابت های کاندیداهای قهرمانی جهان می شوند. این رقابت ها با حضور ۸ نفر برگزار می شود و قهرمان آن به رویارویی دو جانبه با قهرمان جهان می رود.

مدیرتیم های ملی شطرنج با یادآوری اینکه پیش از این علیرضا فیروزجا (با پرچم فرانسه) دو بار وارد رقابت های کاندیداهای جهان شد، ابراز امیدواری کرد که شطرنج ایران در پایان مسابقات گرند سوئیس بتواند سهمیه این رقابت ها را کسب کند به خصوص با عملکردی که پرهام مقصودلو تا به این مرحله داشته و صدر جدول را از آن خود کرده است.