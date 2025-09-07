به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج گرند سوئیس در حالی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور) با برگزاری دیدارهای دور چهارم میان شرکت کنندگان پیگیری می شود که پرهام مقصودلو صدرنشین جدول رده بندی مسابقات است. این جایگاه به واسطه پیروزی او در دور سوم به دست آمد.

مقصودلو در دور رسوم رقابت های معتبر گرند سوئیس که در سمرقند ازبکستان در جریان است، برابر علیرضا فیروزجا ملی پوش پیشین شطرنج ایران به برتری دست یافت. با این پیروزی، مقصودلو که ریتینگ ۲۶۹۲ را در اختیار دارد از رده سوم، ۲ پله صعود کرد و صدرنشین جدول رده بندی شد.

سید محمدامین طباطبایی و بردیا دانشور دو شطرنجباز دیگر ایران در رقابت های گرند سوئیس هستند که هر دو در دور سوم برابر حریفان شان به تساوی رضایت دادند. این تساوی ها به ترتیب برابر «چوپرا» از هند و «یوناس بجر» از دانمارک به دست آمد.

طباطبایی در پایان دور سوم گرند سوئیس در جایگاه ۶۹ ایستاد و دانشور هم در رده ۹۰ قرار گرفت.

رقابت های شطرنج گرند سوئیس از رویدادهای معتبر شطرنج جهان است که در ۱۱ دور برگزار می شود. سهمیه حضور در مسابقات کاندیداهای جهان از آن فینالیست های این رویداد می شود.