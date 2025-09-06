رویارویی مقصودلو و فیروزجا در شطرنج گرند سوئیس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های گرند سوئیس از جمله رویدادهای معتبر شطرنج است که با حضور پرهام مقصودلو، محمدامین طباطبایی و بردیا دانشور به میزبانی ازبکستان در حال پیگیری است.

امروز (شنبه ۱۵ شهریور) دور سوم این مسابقات برگزار می شود که طی آن پرهام مقصودلو با علیرضا فیروزجا رو در روی هم قرار می گیرند.

مقصودلو اولین سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران است که رتینگ ۲۶۹۲ را در اختیار دارد. او از دیدارهایش در دور اول و دوم این مسابقات صاحب ۲ امتیاز شده و در رده سوم جدول قرار دارد.

علیرضا فیروزجا هم ملی پوش پیشین ایران است که از چهار سال پیش با پرچم فرانسه در مسابقات مختلف شرکت می کند. فیروزجا در حالی تابعیت فرانسه را برای حضور در رویدادهای شطرنج گرفت که وقتی ۱۴ ساله بود به درجه استاد بزرگی دست یافت. او در ۱۶ سالگی به عنوان اولین ایرانی و دومین بازیکن جوان تاریخ شطرنج جهان به ریتینگ ۲۷۰۰ دست یافت و در ۱۸ سالگی هم رکورد مگنوس کارلسن را شکست و به عنوان جوان ترین بازیکن تاریخ شطرنج جهان به ریتینگ ۲۸۰۰ دست یافت. فیروزجا در رده دوم این رقابت ها ایستاده است.

پرهام مقصودلو و علیرضا فیروزجا به ترتیب با مهره سیاه و سفید رو در روی هم قرار می گیرند.

در دور سوم رقابت های گرند سوئیس، طباطبایی با «چوپرا» از هند دیدار می کند و بردیا دانشور هم به مصاف «یوناس بجر» از دانمارک می رود.