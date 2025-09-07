به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در مراسم بدرقه کاروان راهیان نور اظهار کرد: تلاش میشود اردوگاه استان در مجموعه شهید باکری جنوب نیز تکمیل شود تا شرایط مناسبتری برای حضور زائران راهیان نور فراهم آید.
وی با بیان اینکه بازدید از مناطق عملیاتی باید به تقویت فضای معنوی و تکامل فردی منجر شود؛ افزود: لازم است زائران این معنویت و ارزشهای دفاع مقدس را به خانوادهها و نسل جوان منتقل کنند.
استاندار اردبیل گفت: در هر جایگاه و مسئولیتی باید همه حرکات و اعمال با نیت وفاداری به آرمانهای امام راحل و شهدای والامقام انجام گیرد.
گفتنی است امسال بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از برادران و خواهران بسیجی استان اردبیل در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی شمالغرب اعزام خواهند شد.
