۶۲ درصد مخازن سدهای کشور خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال آبی جدید قرار داریم اما وضعیت سدهای کشور چندان مناسب نیست به طوری که از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا پانزدهم شهریور ماه میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است.

خروجی سدها با ۲۹ میلیارد و ۱۲۰ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به ۳۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۱۹ میلیارد ۵۵۰ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۶ میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۲۵ درصدی است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۳۸ درصد و ۶۲ درصد مخازن سدها خالی است.

کدام سدها وضعیت نامطلوبی دارند؟

بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، آذر بایجان غربی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال تا پانزدهم شهریور ماه معادل ۱۴۸.۵ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۵.۵ میلیمتر )۳۹ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۹.۷ میلیمتر) ۴۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بارندگی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بدترین وضعیت بارندگی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند و تنها استان گیلان وضعیت نرمال بارندگی را داشته است.