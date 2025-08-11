ورودی سدها ۴۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا ۱۸ مرداد میزان ورودی مخازن کل معادل ۲۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته این عدد به ۴۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسید که نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی ورودی سدها است.

خروجی سدها با ۲۶ میلیارد و ۴۳ میلیون متر مکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد زیرا در مدت زمان مشابه خروجی سدها به ۳۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسید.

حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۱ میلیارد و ۴۶ میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۸ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده کاهش ۲۶ درصدی است.

همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور ۴۳ درصد و ۵۷ درصد مخازن سدها خالی است.

بررسی موجودی سدهای کشور نشان می‌دهد سدهایی نظیر سدهای استان تهران، خراسان رضوی، قم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گلستان، خراسان جنوبی، زنجان، کرمان، فارس و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

وضعیت ریزش‌های جوی چگونه است؟

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور از ابتدای سال تا ۱۷ مرداد ماه معادل ۱۴۷.۴ میلیمتر بوده است این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴۲.۲ میلیمتر )۴۰ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۴۷.۶ میلیمتر) ۴۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین بارندگی در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان بدترین وضعیت بارندگی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهند و تنها استان گیلان وضعیت نرمال بارندگی را داشته است.