به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آزادی شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی کنگره ملی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای والا مقام، اظهار کرد: شهدا با نثار خون خود چراغ راه ملت ایران شدند تا امروز بتوانیم فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل حاضر منتقل کنیم.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس بخشی جداییناپذیر از انقلاب اسلامی است، افزود: این دفاع مقدس در دل جنگ سرد میان دو ابرقدرت با تکیه بر ایمان و اسلام شکل گرفت و موجب شکست محاسبات دشمنان شد.
رئیس سازمان حفظ آثار دفاع مقدس تصریح کرد: جنگ هشت ساله تحمیلی در شرایطی آغاز شد که ارتش کشور آمادگی کامل نداشت اما با همت و فداکاری ملت ایران، حماسهای بینظیر خلق شد و حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشد.
سردار آزادی دفاع مقدس را عرصه انسانسازی دانست و گفت: جوانان این دوران، نسلی ساخته شدند که امام خمینی (ره) عملیات فتحالمبین را فتحالفتوح نامیدند، چرا که این نسل خودباور، متکی به خدا و ایستاده بر قلههای عزت بود.
وی تاکید کرد: گنج واقعی دفاع مقدس، تربیت انسانهایی است که از جان خود گذشتند تا مردم و نظام آسیب نبینند.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان تأکید کردند باید دفاع مقدس و شهدا را به خوبی بشناسیم و به نسلهای آینده بشناسانیم.
سردار آزادی گفت: ضروری است با پژوهش و مطالعه، لایههای پنهان این حماسه عظیم شناخته شود تا دلایل فداکاری شهدا و پایمردی ملت در مسیر انقلاب روشن گردد.
وی بر انتقال پیام شهدا از طریق هنر تأکید کرد و افزود: تألیف آثار فاخر، تولید فیلم، مستند، موسیقی و کلیپهای پرمحتوا و جذاب، اثرگذاری عمیق و ماندگار دارد.
تدوین ۷۰ عنوان کتاب فاخر در کنگره ۸ هزار شهید گیلان
سردار آزادی با اشاره به نقش هنرمندان بومی استان گیلان در اجرای نمایش میدانی کنگره اظهار داشت: هنرمندان گیلانی با تلفیق هنر و پژوهش، حماسه مردم این استان را به زیبایی به نمایش گذاشتند که با استقبال بیش از ۱۰ هزار نفر همراه شد.
وی همچنین به همافزایی دستگاهها در برگزاری کنگره اشاره و تصریح کرد: دفاع مقدس و یاد شهدا، میثاقی ملی است که فراتر از اختلافات سیاسی، وحدتآفرین است.
سردار آزادی درباره برگزاری باشکوه کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان گفت: این کنگره با بهرهگیری از ظرفیتهای استان در قالب نمایشهای میدانی و برنامههای متنوع فرهنگی در طول یک سال برگزار شد و نمونهای موفق از همافزایی و ابتکار بود.
وی با بیان تولید و تدوین ۷۰ عنوان کتاب فاخر در این کنگره افزود: این کتابها با هدف ارتباطگیری هرچه بیشتر با مردم و نقشآفرینی در ترویج فرهنگ ایثار تهیه شدهاند.
رئیس سازمان حفظ آثار دفاع مقدس برگزاری اجلاسیه را نقطه اوج کنگره عنوان کرد و گفت: راه شهدا را با جدیت ادامه خواهیم داد.
سردار آزادی همچنین به نقش برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی در کنگرهها اشاره کرد و گفت: شهید سلیمانی عاشق شهدا بود و با سخنرانیهای پرمغز و حضور مستمر، روح تازهای به اجلاسیهها میبخشید.
وی افزود: سردار سلیمانی وقت زیادی برای دیدار با خانوادههای شهدا صرف میکرد و دغدغهمند این مسیر بود.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پایان اظهار داشت: گیلان باید پرچمدار تداوم این فرهنگ و روحیه در کشور باشد.
