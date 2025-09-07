توسعه رایزنان گردشگری در اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد.

صالحی‌امیری در این نشست با تشریح برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود اظهار داشت: تشکیل کمیته مشترک میان وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی و امور خارجه برای توسعه همکاری‌ها یک ضرورت است. ما نیازمند استقرار رایزنان گردشگری در کشورهای هدف هستیم. همچنین فعال‌سازی سفارتخانه‌ها در حوزه نمایشگاه‌های بین‌المللی گردشگری و همراهی در سفرهای خارجی باید در دستور کار مشترک قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش افزود: در هشت ماه گذشته، ۱۱۴ مجوز سرمایه‌گذاری بی‌نام در صنعت گردشگری صادر شده است. دولت نیز با تصویب پنج مشوق کلیدی از جمله صفر شدن عوارض درون‌شهری و رفع محدودیت مجتمع‌های ترکیبی، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. این اصلاحات می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار سازد.

صالحی‌امیری همچنین در پایان یادآور شد: ورود گردشگران مصری به ایران می‌تواند سهم بزرگی در رونق صنعت گردشگری داشته باشد.

دیپلماسی فرهنگی ضرورت حیاتی امروز ایران است

در ادامه نشست، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه با قدردانی از رویکرد وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: ارزش فرهنگی حضور گردشگر در ایران را به‌خوبی درک می‌کنیم و معتقدیم دیپلماسی فرهنگی امروز یکی از ضرورت‌های حیاتی برای ارتقای تصویر ایران در سطح بین‌الملل است.

سیدعباس عراقچی همچنین بر آمادگی کامل دستگاه دیپلماسی برای همکاری در مسیر توسعه صنعت گردشگری تأکید کرد.

وی افزود: وزارت امور خارجه از تشکیل هر نوع کمیسیون یا کارگروه مشترک که بتواند زمینه ارتقای همکاری‌ها و گسترش حضور گردشگران خارجی در ایران را فراهم کند، حمایت می‌کند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همگرایی ظرفیت‌های دیپلماسی و میراث‌فرهنگی می‌تواند تصویر مثبت‌تری از ایران در سطح بین‌الملل ارائه دهد و این موضوع به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار وزارت خارجه قرار دارد.