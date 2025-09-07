نمایش آئینی «ترمه و اطلس» در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، نمایش «ترمه و اطلس» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهه دباغی (وشتان) پژوهشگر و متخصص رفتار حرکتی، جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۴ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

این اجرا، ترکیبی هنری از موسیقی زنده، روایت و حرکات است که در ۱۶ تابلو نمایشی و با الهام از فرهنگ و آئین‌های شهرهای مختلف ایران، زیبایی، خلاقیت و قدرت را با حرکات نمایشی روی صحنه می‌آورد.

در این اثر ۴۵ هنرمند حضور دارند که هنرمندان این نمایش عطرین احمدی، نفیسه اسمعیل‌زاده، پریچهر استنکافی، شقایق بهره‌مند، زینب پهنابی، مینا تجددنسب، فاطمه جلالی، فائزه جلالی، نجمه جعفری، پارمین جهانی، مهناز جوادی، ستایش حدیدی، متانت حسن‌زاده، ریحانه حسن‌پور، الهه دباغی، دنیا دامک، پریسا دریابار، سونیا دوستی، زینب ذبیحی، زینب رادمند، مریم سعیدی‌فر، راحله سامانی‌پور، زینب شیرمحمدزاده، آیلین شکاری، یگانه صادقی، مهناز صادقی، ندا صباحی، شادی علی‌محمدی، سولماز عبدی، الهام فراهانی، زینب فتوحی، ملینا کلاته، فاطمه محمدپور، هانیه موافق معافی، الهه محمدی، ستاره موسوی، حمیده ملکی، فاطمه مه‌آبادی، مه‌آسا محمدپور، فاطمه مسروریان، سپیده مهدوی، زهرا نخبه‌زارع، تارا نظری کفراج، درسا وحیدی‌فر هستند.