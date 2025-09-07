زخمی شدن ۸ صهیونیست؛ معادله جدید یمن و عجز پدافندی اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که اشتباهات خطرناک نظامی که باعث عدم رصد پهپادهای شلیک شده از یمن و اصابت آنها به فرودگاه رامون در جنوب اراضی اشغالی شده نگرانی‌های گسترده‌ای را در بین مقامات امنیتی و سیاسی به دنبال داشته است.

این رسانه صهیونیستی ادامه داد که نیروی هوایی ارتش رژیم اشغالگر تحقیقات گسترده‌ای را برای مشخص کردن این گونه اختلالات خطرناک که منجر به عدم مقابله و انهدام پهپادهای یمنی می‌شود را آغاز کرده است.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: ناکامی در رصد پهپاد یمنی علامت سئوال زیادی به همراه دارد و گواهی دهنده یک حادثه استثنایی است که تصاویر حمله به فرودگاه بن گوریون را در اذهان تداعی می کند و تبعات خطرناکی برای اسرائیل به همراه دارد.

این رسانه اعلام کرد: حمله پهپادی خسارات زیادی در فرودگاه به همراه داشته و هشت نفر بر اثر آن زخمی شده اند.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: یمنی ها معادله چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان و فرودگاه مقابل فرودگاه را پیاده میکنند.

از سوی دیگر شهردار ایلات در جنوب فلسطین اشغالی با ابراز نگرانی شدید از اصابت پهپاد یمنی بدون هیچ هشدار قبلی به فرودگاه رامون، این حادثه را بسیار نگران‌کننده خواند.

وی تأکید کرد که یمنی‌ها هنوز ایلات را فراموش نکرده‌اند و با وجود عملیات‌های ارتش در عمق خاک یمن، این گروه همچنان تهدیدی برای امنیت شهر محسوب می‌شود.

شهردار ایلات افزود که فعالیت‌های بندر این شهر متوقف شده و محدودیت‌ها در حوزه دریایی ادامه دارد، موضوعی که بر فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل تأثیرگذار است.