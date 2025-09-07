به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که هدف قرار دادن فرودگاه «رامون» یکی از خطرناک‌ترین حملات یمنی‌ها در بیش از یک سال گذشته است.

این رسانه صهیونیست نوشت: نیروی هوایی اسرائیل هنوز نحوه برخورد پهپاد یمنی به فرودگاه رامون را روشن نکرده است و به نظر می‌رسد که این حمله با استفاده از تاکتیک‌های پیچیده و عنصر غافلگیری انجام شده است.

جروزالم پست همچنین به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی نوشت: ما پس از جنگ ۱۲ روزه با ایران، شاهد کاهش قابل توجه قدرت پدافند هوایی اسرائیل هستیم.

به نوشته این رسانه عبری، اسرائیل باید متوجه شود که یمنی‌ها قادر به غافلگیر کردن آن هستند و ممکن است حوادث مشابهی در آینده به شکلی خطرناک رخ دهد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از عملیات گسترده پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی گفت که این عملیات نظامی گسترده با هشت پهپاد انجام شد که طی آن اهداف متعددی را در مناطق النقب، ام الرشراش، عسقلان، اسدود و یافا هدف قرار گرفتند. فرودگاه رامون نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پروازهای آن متوقف شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: سه پهپاد دو هدف نظامی حساس را در النقب هدف قرار دادند و پهپاد چهارمی نیز یک مرکز حیاتی در عسقلان را هدف قرار داد. دو پهپاد هدف حیاتی را در اشدود و پهپاد سومی فرودگاه اللد را هدف قرار داد. اهداف عملیات محقق شد و سامانه‌های پدافندی اسرائیلی و آمریکایی در رصد و شناسایی ناکام ماندند.

وی اظهار داشت: عملیات نظامی ما تشدید خواهد شد و از موضعمان در حمایت ازغزه تحت هیچ شرایطی دست نمی کشیم. به همه شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنیم که فرودگاه‌ها در فلسطین اشغالی نا امن هستند و به طور مداوم هدف قرار خواهند گرفت. شرکت‌های هوایی باید فلسطین اشغالی را ترک کنند و به فرودگاه آن پروازی نداشته باشند زیرا ناامن هستند.