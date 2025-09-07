جنبش المجاهدین فلسطین: عملیات یمن شکستی جدید برای پدافند دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش المجاهدین فلسطین، در واکنش به اصابت پهپاد یمنی به فرودگاه رامون با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله جدید یمن به اراضی اشغالی که فرودگاه رامون در النقب اشغالی را هدف قرار داد، تبریک می‌گوییم.

همچنین در این بیانیه آمده است: عملیات جدید یمن موجب توقف پروازها در فرودگاه رامون شد.

جنبش المجاهدین فلسطین بیان کرد: عملیات یمن شکستی جدید برای سامانه‌های پدافندی دشمن و دستاوردی دیگر برای نیروهای مسلح یمن است. یمن همچنان صداقت و وفاداری خود به ملت مظلوم فلسطین را به نمایش می‌گذارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت فلسطین هیچ‌گاه موضع یمنی‌ها را از یاد نخواهد برد. از عزم و اراده و پافشاری ملت مبارز یمن و رهبران شجاع یمنی در ادامه‌دادن به نبرد پشتیبانی از ملت فلسطین قدردانی می‌کنیم.

این جنبش فلسطینی بیان کرد: به رغم آنکه یمنی‌ها بابت موضع اصیل و تاریخی خود در قبال ملت فلسطین، هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند؛ اما نبرد یمن برای پشتیبانی از فلسطین همچنان ادامه دارد و تشدید شده است.