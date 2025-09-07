به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفت که عملیات نیروهای یمنی برای پشتیبانی از غزه همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ما انتقام رهبران و وزیران شهید خود را از اسرائیل خواهیم گرفت.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز یکشنبه از عملیات گسترده پهپادی علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

وی گفت که این عملیات نظامی گسترده با هشت پهپاد انجام شد که طی آن اهداف متعددی را در مناطق النقب، ام الرشراش، عسقلان، اسدود و یافا هدف قرار گرفتند. فرودگاه رامون نیز هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پروازهای آن متوقف شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: سه پهپاد دو هدف نظامی حساس را در النقب هدف قرار دادند و پهپاد چهارمی نیز یک مرکز حیاتی در عسقلان را هدف قرار داد. دو پهپاد هدف حیاتی را در اشدود و پهپاد سومی فرودگاه اللد را هدف قرار داد. اهداف عملیات محقق شد و سامانه‌های پدافندی اسرائیلی و آمریکایی در رصد و شناسایی ناکام ماندند.

وی اظهار داشت: عملیات نظامی ما تشدید خواهد شد و از موضعمان در حمایت از غزه تحت هیچ شرایطی دست نمی‌کشیم. به همه شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنیم که فرودگاه‌ها در فلسطین اشغالی نا امن هستند و به طور مداوم هدف قرار خواهند گرفت. شرکت‌های هوایی باید فلسطین اشغالی را ترک کنند و به فرودگاه آن پروازی نداشته باشند زیرا ناامن هستند.